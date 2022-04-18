Emekli ikramiyesi hangi gün verilecek 2022? Emekli bayram ikramiyeleri bayram günü mü verilecek? Emekli ikramiyeleri hesaplara hangi gün yatacak?

Emekli ikramiyesi hangi gün verilecek 2022? Ramazanın son günlerine yaklaştıkça emekli ikramiyelerinin vakti de merak konusu oldu. Emekli bayram ikramiyeleri bayram günü mü verilecek? Emekli ikramiyeleri hesaplara hangi gün yatacak? İşte detaylar...