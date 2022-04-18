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TIMETURK / EKONOMİ / Emekli ikramiyesi hangi gün verilecek 2022? Emekli bayram ikramiyeleri bayram günü mü verilecek? Emekli ikramiyeleri hesaplara hangi gün yatacak?

Emekli ikramiyesi hangi gün verilecek 2022? Emekli bayram ikramiyeleri bayram günü mü verilecek? Emekli ikramiyeleri hesaplara hangi gün yatacak?

Emekli ikramiyesi hangi gün verilecek 2022? Ramazanın son günlerine yaklaştıkça emekli ikramiyelerinin vakti de merak konusu oldu. Emekli bayram ikramiyeleri bayram günü mü verilecek? Emekli ikramiyeleri hesaplara hangi gün yatacak? İşte detaylar...

3 Saat Önce
2022-04-18 16:39:44
Emekli ikramiyesi hangi gün verilecek 2022? Emekli bayram ikramiyeleri bayram günü mü verilecek? Emekli ikramiyeleri hesaplara hangi gün yatacak?

Ramazanın son günlerine yaklaştıkça emekli ikramiyelerinin vakti de merak konusu oldu. Emekli bayram ikramiyeleri bayram günü mü verilecek? Emekli ikramiyeleri hesaplara hangi gün yatacak? İşte detaylar...

Emekli ikramiyesi hangi gün verilecek?

Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs 2022 Pazartesi gününe denk gelecek. İkramiyelerin bayramdan önce ödendiği göz önüne alınırsa bayram ikramiyelerinin nisan ayının son haftasında ödeneceği söylenebilir.

Emekli bayram ikramiyeleri bayram günü mü verilecek?

Bayram ikramiyeleri bu zamana kadar bayram gününden önce hesaplara yatırıldı. Bu yıl da aynı şekilde bayram öncesi verilecek.

Emekli ikramiyeleri hesaplara hangi gün yatacak?

Emekli bayram ikramiyelerinin hangi gün hesaplara yatırılcağı henüz netleşmedi. Açıklama yapılmasının ardından detayları sitemizden öğrrenebilirsiniz.

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