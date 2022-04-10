Emekli ikramiyesi ne kadar artacak? Ramazan bayramı emekli ikramiyesi kaç TL? Emekli ikramiyelerine ne kadar zam gelecek?

Emekli ikramiyesi ne kadar artacak? Dini bayramlarda devlet tarafından verilen bayram ikramiyelerinin bu yıl da zamlanması bekleniyor. Asgari ücrete de yapılan zam gibi emekli maaşlarında da ciddi artış yaşanması isteniyor. Peki ama ramazan bayramı emekli ikramiyesi kaç TL? Emekli ikramiyelerine ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...

Dini bayramlarda devlet tarafından verilen bayram ikramiyelerinin bu yıl da zamlanması bekleniyor. Asgari ücrete de yapılan zam gibi emekli maaşlarında da ciddi artış yaşanması isteniyor. Peki ama ramazan bayramı emekli ikramiyesi kaç TL? Emekli ikramiyelerine ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...

Emekli ikramiyesi ne kadar artacak?

2022 yılı emekli ikramiyeleri bu ramazan bayramında verilecek. Geçtiğimiz yıl 1.100 TL olarak verilen ikramiyeler bu yıl zamlı olarak hesaplara geçecek. İkramiye zammı konusundan ekonomistler tarafından konuşulan birkaç formül göze çarpıyor.

Eğer enflasyon oranlarına göre artış yapılırsa yüzde 36.08 oranla, ikramiyelerin 1.496 TL olması bekleniyor.

Eğer asgari ücret zammında olduğu gibi yüzde 50.51 oranında zam yapılırsa, ikramiyelerin 1.655 TL olması bekleniyor.

Son olarak asgari ücret fiyatında emekli ikramiyesi verileceği kulislerde tartışılsa da bu fiyatın verilemeyeceği düşünülüyor. Eğer her emekliye ikramiye için asgari ücret verilirse ikramiyelerin 4.253 TL olması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi için nereye başvuru yapılır?

Emekliler için her yıl devlet tarafından verilen bayram ikramiyeleri için herhangi bir başvuruya gerek yok. Bayram öncesi emeklilerin hesaplarına ikramiyeler otomatik olarak yatırılıyor. .