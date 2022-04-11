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TIMETURK / GENEL / Emekli Temmuz zammı ne kadar 2022? Memurlar Temmuzda ne kadar zam alacak? Ne kadar enflasyon farkı alınacak?

Emekli Temmuz zammı ne kadar 2022? Memurlar Temmuzda ne kadar zam alacak? Ne kadar enflasyon farkı alınacak?

Emekli Temmuz zammı ne kadar 2022? Memurlar Temmuzda ne kadar zam alacak? Ne kadar enflasyon farkı alınacak? Enflasyon rakamlarının yavaş yavaş belli olmaya başlaması, memur emeklilerinde ve memurlarda ne kadar zam uygulanacağını ortaya koyuyor. Henüz nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon rakamları belli olmadı. Fakat geçtiğimiz ayların enflasyon rakamları belirlendi. Peki emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte güncel son dakika temmuz zammı detayları...

52 Dakika Önce
2022-04-11 14:21:41
Emekli Temmuz zammı ne kadar 2022? Memurlar Temmuzda ne kadar zam alacak? Ne kadar enflasyon farkı alınacak?

Emekli Temmuz zammı ne kadar 2022? Memurlar Temmuzda ne kadar zam alacak? Ne kadar enflasyon farkı alınacak? Enflasyon rakamlarının yavaş yavaş belli olmaya başlaması, memur emeklilerinde ve memurlarda ne kadar zam uygulanacağını ortaya koyuyor. Henüz nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon rakamları belli olmadı. Fakat geçtiğimiz ayların enflasyon rakamları belirlendi. Peki emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte güncel son dakika temmuz zammı detayları...

Emekli Temmuz zammı ne kadar 2022?

TÜK verilerine göre 2022 yılı ocak, şubat ve mart ayı enflasyon rakamları sonucu yüzde 22,81 oranında zam kapıda görünüyor.

Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Türkiye İstatistik Kurumu dün Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ocak-Mart enflasyonu yüzde 22.81 gerçekleşti.

Memurlar Temmuzda ne kadar zam alacak?

Temmuz zammının ne kadar olacağını belirlemek için 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması beklenecek. Fakat şimdiye kadar olan zamandaki enflasyon rakamları sonucu Ocak-Mart enflasyonu yüzde 22.81'e ulaştı.

Önümüzdeki aylara göre enflasyon rakamları değişeceği için zam oranının artması bekleniyor.

Ne kadar enflasyon farkı alınacak?

Enflasyon farkı için henüz net bir rakam belirlenmedi. Fakat Ocak-Mart enflasyonu yüzde 22.81'e ulaştı. .

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