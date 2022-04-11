Emekli Temmuz zammı ne kadar 2022? Memurlar Temmuzda ne kadar zam alacak? Ne kadar enflasyon farkı alınacak?

Emekli Temmuz zammı ne kadar 2022? Memurlar Temmuzda ne kadar zam alacak? Ne kadar enflasyon farkı alınacak? Enflasyon rakamlarının yavaş yavaş belli olmaya başlaması, memur emeklilerinde ve memurlarda ne kadar zam uygulanacağını ortaya koyuyor. Henüz nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon rakamları belli olmadı. Fakat geçtiğimiz ayların enflasyon rakamları belirlendi. Peki emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte güncel son dakika temmuz zammı detayları...