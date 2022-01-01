Elektriğe ne kadar zam geldi? Son elektrik zammı elektrik fiyatları ne kadar yükseldi? Elektriğe yapılan zam dün gece sosyal medyada büyük bir tartışmaya neden oldu. Peki ama elektrik zammı ne kadar oldu yüzde kaç oranında zam geldi? Elektrik zammı son durum ve güncel rakamlar ile haberin detayında yer alıyor...

Elektriğe ne kadar zam geldi? Son elektrik zammı elektrik fiyatları ne kadar yükseldi? Elektriğe yapılan zam dün gece sosyal medyada büyük bir tartışmaya neden oldu. Peki ama elektrik zammı ne kadar oldu yüzde kaç oranında zam geldi? Elektrik zammı son durum ve güncel rakamlar ile haberin detayında yer alıyor...

Elektriğe ne kadar zam geldi?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında elektrik zammına ilişkin bir kılavuz yayımladı. Yayımlanan bilgiler ışığında tarife tablolarından yapılan hesaplamaya göre yüzde 52 ila 103 arasında bir artış söz konusu. Hesaplamalar mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil edilerek yapıldı. Tabi söz konusu oran, tarife gruplarına göre farklılık gösterebilir. Net rakamlar belirlendikten sonra detayları haber sitemizin ekonomi sayfasından öğrenebilirsiniz.

Son elektrik zammı elektrik fiyatları ne kadar yükseldi?

Elektrik faturalarına yansıyan miktar henüz mesken, sanayi ve ticarethane gibi mekanlara yansımadı. Fakat yapılan oranlara göre, 40 ila 103 TL oranında bir artış söz konusu olacak. TAbi bu durum mesken, sanayi ve ticarethanelerde farklı yansımalara sebep olacaktır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) açıklaması

Kademeli tarifenin hedefi dar gelirli vatandaşlarımızı korumak ve enerji kullanımında tasarruf ve verimliliği artırmaktır. Bilindiği üzere pandemi koşulları sebebi ile hammadde fiyatlarında yaşanan artışlar sonucunda enerji maliyetlerinde de çok büyük artışlar meydana gelmiştir. Dünya spot piyasalarında elektrik üretiminde kullanılan kömür fiyatlarında; 5 kat, doğal gaz fiyatlarında ise 10 katlık artışlar olmuştur. Türkiye enerji sektörü de bu süreçte, küresel düzeyde ortaya çıkan olağanüstü maliyet artışlarından etkilenmiştir. Ancak kurumlarımız arasındaki iş birliği ile bu artışlar tüketicilerimize asgari düzeyde yansıtılmıştır.

Ayrıca devletimiz vatandaşlarımızı bu artışlardan koruma amacıyla elektrik faturalarında yarısını, doğal gazda ise beşte dördünü karşılayarak 2021'de toplamda 100 milyar liralık bir destekte bulunmuştur.

Gelinen noktada enerji piyasalarının sürdürülebilirliği, maliyet bazlı fiyatlandırmanın ve öngörülebilirliğin sağlanması için zorunlu hale gelen bir düzenleme yapıldığı aktarılan açıklamada, “Verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçiş ile birlikte 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kWhe kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,37 TL/ kWh, aylık tüketimlerin 150 kWhın üstündeki kısmı için ise 2,06 TL/ kWh olarak uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi."

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.