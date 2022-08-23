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TIMETURK / YAŞAM / Art arda mı, ard arda mı? Art arda nasıl yazılır? Art arda bitişik mi ayrı mı yazılır?

Art arda mı, ard arda mı? Art arda nasıl yazılır? Art arda bitişik mi ayrı mı yazılır?

Art arda mı, ard arda mı? Genellikle bitişik ya da bir harfinden dolayı yanlış yazılan 'art arda'nın yazımı konusunda merak edilenleri derledik. Art arda nasıl yazılır? Art arda bitişik mi ayrı mı yazılır? TDK açıklamasıyla art arda kelimesi!

2 Saat Önce
2022-08-23 09:14:55
Art arda mı, ard arda mı? Art arda nasıl yazılır? Art arda bitişik mi ayrı mı yazılır?

Genellikle bitişik ya da bir harfinden dolayı yanlış yazılan 'art arda'nın yazımı konusunda merak edilenleri derledik. Art arda nasıl yazılır? Art arda bitişik mi ayrı mı yazılır? TDK açıklamasıyla art arda kelimesi!

Art arda mı, ard arda mı?

Gündelik hayatta kullanırken 'ard arda' olarak ağzımızdan çıkan kelimenin aslı, art ardadır.

Art arda nasıl yazılır?

Art arda bitişik mi ayrı mı yazılır? Yine yapılan yanlışların başında 'ardarda, artarda' yazımı bulunuyor. Art arda kelimesi ayrı yazılır.

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