Ekonomist Kahveci muhalefeti uyardı: Sakın ama sakın erken seçim istemeyin

Ekonomist İbrahim Kahveci, mevcut iktidarın sözleri ile icraatlarının ne kadar ters ve temelsiz olduğunun toplum tarafından daha iyi anlaşılması için erken seçim istenmemesi gerektiğini belirterek muhalefeti uyardı.

Hükümet karşıtı yaptığı yorumlarla dikkat çeken ekonomist İbrahim Kahveci, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir yıl gibi az bir süre kala kamuoyunda halen büyük bir destek gören 'erken seçim' taleplerini değerlendirdi.

"Sakın ama sakın erken seçim istemeyin. Bırakın seçimler zamanında yapılsın" diyerek muhalefeti uyaran Kahveci, Karar gazetesinde yayımlanan yazısında bu görüşünün gerekçesini şöyle anlattı:

"Mevcut yönetimin sözleri ile icraatlarının ne kadar ters ve temelsiz olduğunu toplumun daha iyi anlaması için. Bugün bile hâlâ ekonomide çok iyiyiz, az kaldı uçmaya laflarına inanan bir kesim var da ondan.

Oysa resmen batıyoruz. Ama bunu bizler-işi bilenler biliyor. Mesela Bakan Nebati 'Dünya bize gıpta ile bakıyor' diyor ya. İşte sadece bu sözün herhangi bir göstergesi var mı? Ülkenin kredi notları çöp seviyesinde... Ülkenin risk primi zirvelerde... Nasıl bir gıptaymış bu?

Bakın risk primi artınca ne oluyor söyleyeyim? Borçlanma faiziniz yükseliyor. Mesela CDS denilen risk priminiz 850 seviyesindeyse Libor+850 ekleniyor. Şu sıralar Libor 3,0 seviyesinde ve üzerine bizim 8,5 puanlık risk primini eklediğimizde dış borçlanma faizimiz en az %11,5 ediyor. (Batmanın resmidir)

Hatırlarsanız 2015 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘vatan satmanın” tanımını yapmıştı. Ve orada vatan satmanın bir göstergesi de yüksek faiz demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatan satmak olarak gösterdiği faizlerde o günlerde TL oranları %7,5 seviyesindeydi. Evet, evet yanlış okumadınız, TL faizleri o günlerde yüzde 7,5 civarındaydı.

Şimdi TL faizleri ne kadar? Yani yatırımcı için, üretim için, istihdam için ne kadar? Yine ben MB verilerinden söyleyeyim: Yaklaşık yüzde 30 seviyelerinde.

O günlerde TL faizi yüzde 7,5 iken şimdilerde dolar faizi yüzde 11,5 seviyelerine geldi. Acaba vatan ne durumda diye sormak ister misiniz? İşte onun için biraz bekleyeceksiniz. (...)" .