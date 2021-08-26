Ekonomik hayata katkı sunanlara 'Ticari destek'

Ticaret Bakanlığı Devlet Yardımları Rehberi kapsamında son iki yıldır reel sektöre can suyu olmaya devam ederken finansal desteklerini aksatmama gayretinde.

Ticaret Bakanlığı Devlet Yardımları Rehberi kapsamında son iki yıldır reel sektöre can suyu olmaya devam ederken finansal desteklerini aksatmama gayretinde. Ürün, tasarım ve hizmet yönünden katma değer sunan resmi kurum ve kuruluşlarla birlikte şahsi teşebbüslere de ayrı bir kapı açmayı amaç edinen tebliğe göre hemen her yıl bu destekler sağlanıyor. İşte Ticari hayata katkı sunma adına verilen bakınlık katkı ve desteklerinden bazıları:

Gemi ve yat sektörüne destek

Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye'de yerleşik şirketlerden alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderleri desteklenir.Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye'de yerleşik şirketlerden

alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderleri yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına

kadar %50 oranında 5 yıl süresince desteklenir.

Tasarım ve ürün geliştirme desteği

Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulayacakları projeleri kapsamında yapılan istihdam, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım satın alımı ile seyahat ve web sitesi üyeliği giderleri desteklenir.

Şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için;

-İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt ücretleri toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları,

-Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları,

-Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD

Doları olmak üzere proje bazında % 50 oranında desteklenir. Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.

E- ticaret sitelerine üyelik desteği

Amaç,Şirketlerin e-ticaret alışkanlığı kazanmalarının desteklenmesidir.

E-Ticaret sitelerine üyelik ücretleri desteklenerek firmaların e-ticaret sitelerine üyeliklerinin kolaylaştırılması sağlanmaktadır.

Şunlar başvuru yapabiliyor:

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler

Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri,

Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları,

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri, işbirliği kuruluşları proje onayına müteakip en az 250 şirketin yer aldığı proje gruplarına ilişkin başvurularını Bakanlığa iletir.

Yurt dışı birim, marka ve tescil tanıtım desteği

Burada amaç firmaların yurt dışında kendi dağıtım kanallarını kurmaları ve tanıtım faaliyeti gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktır. Tebliğe göre, firmaların yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri, yurtdışında açtıkları birimlerine ilişkin kira giderleri ve marka tescili giderleri desteklenmektedir.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler,İhracatçı Birlikleri'ne başvurabiliyor.

Yurt içi fuar destekleri

Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörler ile katılımcıların desteklenmesidir.

KAPSAM: Organizatörlerin tanıtım harcamaları ve katılımcıların yer kirası ile

stand giderlerinin desteklenmesidir.

Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen yurtiçi fuarlarıdüzenleyen organizatörler ve bu fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunuhükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler başvuruda

bulunabilir.Başvuru yeri; İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği.

Katılımcı şirketlerin yurtiçi fuara katılımı kapsamında yaptığı yer kirası ve stand masrafları için ödenen fatura tutarının % 50'si azami 38.000 TL'ye kadar desteklenmektedir. Organizatör şirketlerin bir yurtiçi fuar için yurt dışında yaptığı tanıtım harcamaları % 50 oranında azami 666.000 TL'ye kadar, yurt içinde yaptığı tanıtım harcamaları % 50 oranında azami 222.000 TL'ye kadar desteklenmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.