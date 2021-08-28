E-ticarette sepet ortalaması 98,5 lira

Türkiye’de 2020 yılında e-ticaret üzerinden satın alınan ürün ve hizmetlerin sepet ortalaması 98,5 TL olarak gerçekleşti.

İnternet üzerinden satın alınan ürün ve hizmetlerde sepet ortalaması ödeme şekillerine göre değişti.

İnternetten kredi kartı ile satın almalarda sepet ortalaması 182 TL olurken, kapıda ödeme, havale, eft ve diğer seçeneklerde sepet ortalaması 53 TL'ye kadar düştü.

226 milyar liralık pazar büyüklüğü

Avantajix.com'un Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl e-ticarette 2,29 milyar adet sipariş karşılığı 226 milyar liralık pazar büyüklüğüne ulaşıldı.Sepet ortalaması en yüksek olan sektör turizm oldu. İnternet üzerinden yapılan konaklama harcamalarının sepet ortalaması 2.558 TL olarak gerçekleşti. Havayolları şirketlerinden bilet alımında ise ortalama 902 TL harcandı. Giyim, ayakkabı, aksesuar sektöründe yapılan dijital alışverişlerde ise ortalama 223TL'yi buldu.

Elektronikte sepet ortalaması 177 TL, eğlence, sanatta 161 TL, gıda ve süpermarkette ise 88 TL oldu.

Çiçek siparişlerinin sepet ortalaması 89 TL'yi bulurken, yemek siparişlerinin ortalaması da 49 TL olarak duyuruldu.

Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, pandemi dolayısıyla bazı sektörlerde dijital satışların 2-3 kat arttığını, bazı sektörlerde ise ciddi gerilemeler yaşandığını anımsattı. Dijital satışlarını en fazla artıran sektörün yüzde 283 artışla gıda ve süpermarketler olduğunu kaydeden Kayral, şunları söyledi:

Sektörel dağılım

“Bu sektörü sırasıyla metalürji ve kimyasallar (Yüzde 189), beyaz eşya ve küçük ev aletleri (Yüzde 129), ev, bahçe mobilya, dekorasyon (Yüzde 105), çiçekçilik (Yüzde 100), yemek (yüzde 61), elektronik (yüzde 56), eğitim ve danışmanlık hizmetleri (Yüzde 43) izledi.İnternet üzerinden satışları en fazla azalan sektörler de seyahat, taşımacılık, organizasyon (Yüzde 46), eğlence, sanat (Yüzde 46), havayolları (yüzde 40) ve konaklama (yüzde 37) oldu. Bu değişim Avantajix rakamlarına da net olarak yansıdı. Alışverişini Avantajix.com üzerinden yaparak her alışverişte nakit para kazanan üye sayısında, yapılan işlem adedi ve miktarında sektörlerdeki büyüme rakamlarına paralel artışlar yaşadık” dedi.

Dünya e -ticareti 4,3 trilyon dolar

Öte yandan dünyada e-ticaret yıllık bazda yüzde 18 büyürken 2020 yılı dünya e-ticaret hacmi 4,3 trilyon dolar olmuştu.

2020'de salgının başladığı dönemlerde genel ticarette düşüş gözlemlenirken, e-ticarette böyle bir düşüş görülmedi.E-ticaretin artış trendi sürdü. E-ticaret harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıladaki oranı bir önceki yıla göre yüzde 51,8'lik önemli bir artışla yüzde 4,1 olarak gerçekleşti. Milli gelire oranla görülen bu artış e-ticaretin ülkemizde nasıl dinamik bir biçimde geliştiğine dair bir diğer çarpıcı bir örnek. e-ticaret hacminin genel ticarete oranı 2019 yılında yüzde 9,8 iken, 2020 yılında 5,9 puan artışla ortalama yüzde 15,7'ye yükseldi. Bu oranın yıl içinde mayıs ve kasım aylarında olduğu gibi yüzde 19'a kadar çıktığı da görüldü. Gelişmiş ülkelerin ortalaması yüzde 12,3 civarında. Pandeminin ve e-ticaret sitelerinin kampanyalarının da etkisiyle en yüksek oran yüzde 19 ile kasım ayında gerçekleşti.

En çok iade beyaz eşyada

"e-ticarette güven damgası" uygulaması kapsamında 40'a yakın e-ticaret sitesi bu damgayı aldı.İade ve iptallerle ilgili verilere bakıldığında; iade ve iptal işlemlerinin yüzde 46'sı beyaz eşya sektöründe, yüzde 35'i giyim, ayakkabı ve aksesuarda, yüzde 8'i hava yollarında, yüzde 6'sı seyahat sektöründe ve yüzde 4'ü ev, bahçe ve mobilya sektöründe gerçekleşti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.