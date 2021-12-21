Dövize endeksli mevduat hesabı detayları | Döviz endeksli TL banka hesabı aylık mı yıllık mı olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada döviz kuruna endeksli yeni bir mevduat sisteminin hayata geçirileceğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında artık vatandaşların döviz için Türk lirasından çıkmasına gerek kalmayacağını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yaptığı açıklamada yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklanacağını duyurdu. Piyasaların gözü kulağı şimdi dövize endeksli mevduat hesabı detaylarının ne olduğunda...

Dövize endeksli mevduat hesabı detayları | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Topantısı sonrası ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar bir günde yüzde 30'a kadar değer kaybetti. Dövizini bozduran vatandaşlar Dövize endeksli mevduat hesabı detaylarını merakla bekliyor.

Döviz endeksli TL banka hesabı aylık mı yıllık mı olacak?

Döviz endeksli TL banka hesabı aylık mı yıllık mı olacak? sorusunun yanıtı henüz belli değil. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır." dedi.

Dövize endeksli mevduat hesabı aylık mı olacak yoksa yıllık mı?

Vatandaşlar dövize endeksli Türk lirası mevduat hesaplarının aylık mı yoksa yıllık mı olacağını da merak ediyor. Kouya ilişkin detaylar önümüzdeki saatlerde netlik kazanacak.

"Aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca Türk lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak."

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