Döviz endeksli TL mevduat hesabı bugün açılır mı? Döviz endeksli TL mevduat hesabı bugün başlıyor mu? Döviz endeksli mevduat hesabı nasıl açılır? Milyonlarca kişinin merakla beklediği döviz endeksli mevduat hesabında detaylar belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medyadan yaptığı açıklamada 'Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız.' dedi. Dövizini bozduran vatandaşlar da dövize endeksli Türk lirası mevduatlarının ne zaman açılacağını araştırmaya başladı.

Döviz kurlarında yaşanan sert düşüş ile birlikte elindeki dövizlerini satan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı dövize endeksli tl mevduat hesaplarının ne zaman açılacağını merak ediyor. Yatırımcılar Döviz endeksli TL mevduat hesabı bugün açılır mı? Döviz endeksli TL mevduat hesabı bugün başlıyor mu? Döviz endeksli mevduat hesabı nasıl açılır? sorularına yanıt arıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklamada bulundu. Nebati "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız." dedi.

Döviz endeksli TL mevduat hesabı bugün başlıyor mu?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medyadan herkesin beklediği açıklamayı yaptı. Nebati paylaşımında şunları belirtti: "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır" dedi. Bakan Nebati'nin açıklamasında belirttiği üzere döviz endeksli türk lirası hesapları bugün açılmaya başlanacak.

Döviz endeksli mevduat hesabı nasıl açılır?

Döviz endeksli mevduat hesabı online işlemlerden, mobil işlemlerden yada bankadan doğrudan açılabileceği düşünülüyor. Konuyla ilgili detaylar önüzdeki saatlerde netlik kazanacak.

Dolar endeksli mevduat hesabı nasıl çalışacak?

Dünya Gazetesi yazarı Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, NTV'ye yaptığı açıklamalarda sistemin nasıl işleyeceğini açıkladı. Tolu açıklamasında şunları söyledi: "Dövize endeksli mevduat yöntemi için örnek vermek gerekirse, bankaya 100.000 TL'lik dövize endeksli hesap açıldığını varsayalım. Bu 32 günlük hesabın getirisi 2 bin TL olsun. Sisteme göre, hesabın açıldığı tarihte kura bakılacak ve daha sonra 32 gün sonra yeniden kura bakılacak. 100.000 bin TL vade sonunda stopaj kesintisi de olmadığı için 102.000 TL olarak ele alınacak. Aynı anda, 100.000 TL dövizde olsa, 32 sonra gün getirisine bakılacak. Döviz olarak getirisi 2 bin TL'nin altında ise hesap sahibine herhangi bir ödeme yapılmayacak. Hesap sahibinin 102.000 TL'si olacak. Ancak döviz getirisi örneğin 2.500 TL olarak gerçekleşmişse, aradaki 500 TL hesap sahibine ödenecek, yani 102.500 TL para dönüşü olacak."

Erdoğan Kabibe Toplantısı sonrası açıkladı

Erdoğan Kabine Toplatnısı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca Türk lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak."

Mevduat hesabı nedir?

Mevduat hesabı, tasarruf mevduatı, işlem hesabı veya hesap sahibince para yatırılmasına ve çekilmesine izin veren başka herhangi bir banka hesabı türüne ilişkindir. Bu işlemler banka defterlerine kaydedilmekte ve oluşan bakiye banka için bir yükümlülük olarak kaydedilmekte ve bankanın müşteriye ödemesi gereken tutarı temsil etmektedir. Bazı bankalar, bu hizmet için bir ücret talep edebilirken, bazıları yatırılan fonlar üzerine müşteri faizini ödeyebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.