Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada dövize endeksli mevduat hesabının hayata geçeceğini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından vatandaşlar Döviz endeksli TL mevduat hesabı hangi bankalarda var? Dövize endeksli Türk lirası hesabı hangi bankadan açılır? sorularını sorar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de konuya ilişkin sosyal medyadan çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte Döviz endeksli TL mevduat hesabı detayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada dövize endeksli mevduat hesabının hayata geçeceğini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından dolarda hızlı bir değer kaybı yaşandı. Dolar 18 TL seviyelerinden 11 TL seviyesine kadar geriledi. Dolar endeksli mevduat hesabının datayları marak edilirken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de konuya ilişkin sosyal medyadan çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati açıklamasında "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır" dedi. Bu açıklamanın ardından Döviz endeksli TL mevduat hesabı hangi bankalarda var? Dövize endeksli Türk lirası hesabı hangi bankadan açılır? sorusu pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı.

Döviz endeksli TL mevduat hesabı hangi bankalarda var?

Dövize endeksli Türk lirası mevduat hesabının hangi bankalarda olacağı, hangi bankalarda bu hesabın açılacağı henüz belli değil. İlerleyen saatlerde Döviz endeksli TL mevduat hesabı deteayları açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada şunları belirtti: Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun.

Mevduat hesabı nedir?

Mevduat hesabı, tasarruf mevduatı, işlem hesabı veya hesap sahibince para yatırılmasına ve çekilmesine izin veren başka herhangi bir banka hesabı türüne ilişkindir. Bu işlemler banka defterlerine kaydedilmekte ve oluşan bakiye banka için bir yükümlülük olarak kaydedilmekte ve bankanın müşteriye ödemesi gereken tutarı temsil etmektedir. Bazı bankalar, bu hizmet için bir ücret talep edebilirken, bazıları yatırılan fonlar üzerine müşteri faizini ödeyebilir.

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