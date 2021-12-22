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TIMETURK / EKONOMİ / Döviz kurlarındaki düşüşten sonra otoda zamlara sert fren

Döviz kurlarındaki düşüşten sonra otoda zamlara sert fren

Döviz kurlarındaki düşüş sonrası, fiyatlarını arttırmaya hazırlanan birçok otomotiv markası bu kararından vazgeçti. Bazı markalar indirimleri kurların geriye çekildiği ilk günden yansıtmaya başladı.

49 Dakika Önce
2021-12-22 08:55:12
Döviz kurlarındaki düşüşten sonra otoda zamlara sert fren

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra döviz kurlarındaki hızlı düşüşün piyasalar üzerindeki olumlu etkileri sürüyor.

Döviz kurlarındaki düşüş sonrası, bazı markalar indirimleri kurların geriye çekildiği ilk günden yansıtmaya başladı.

İndirim uygulayan ilk markalar Peugeot, Opel, Citroen ve Hyundai oldu. Örneğin, hafta başında 358 bin liraya satılan Hyundai i10'un fiyatı yapılan indirimle yeniden yüzde 50'lik ÖTV dilimine girdi ve 240 bin 700 liraya kadar geriledi. Fiat, Renault ve BMW gibi markaların da fiyatlarını güncel kurla yeniden hesaplayarak revize edeceği öğrenildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Motorlu Taşıtlar Meclis Üyesi Alp Gülan, “Otomobil piyasası Euro kurunu takip ediyor. Son dönemde 16 ila18 liradan fiyatlamalar yapılıyordu. Son gelişmelerle 20 lira fiyatlanmak üzereydi. Duyurulan yeni araçların kuru düşürmesiyla bu durum şimdilik ortadan kalktı. Ancak, otomotiv distribütörleri geçtiğimiz günlere kadar yüksek kurdan araç aldı. Şu anda en önemli konu kurun bir seviyeye oturması. Kurun belirli bir seviyeye oturmasının ardından fiyatlarda bir indirim görmemiz mümkün” diye konuştu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu da, “Her marka kendi ticari politikası çerçevesinde Zam uyguladı. Farklı orta vadeli Döviz Kuru beklentisi çerçevesinde zam yaptı veya yapmadı. Döviz kurlarının hızlı yükseldiği son haftalarda araçların fiyatlarına aynı oranlarda zamlar yapılmadı. Bu perspektiften bakıldığında önümüzdeki zaman diliminde her marka ve her modelin farklı şekilde fiyatlaması gerçekleşecek. Fiyat değişikliğine gidecek her marka, farklı yöntemler ile bunu yapacak” dedi.

ENGELLİYE ARAÇTA LİMİT 450 BİN OLDU

Öte yandan malul veya engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk defa alınacak araçlarda ÖTV istisnası sınırı 450 bin 500 liraya yükseltildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de sayısında yayımlanan ve ÖTV (II) sayılı liste uygulama genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğe göre, daha önce bu istisna kapsamında ÖTV'den muaf tutulabilecek araç fiyatı sınırı 330 bin 800 liradan 450 bin 500 liraya çıkarıldı. Güncellenen matrahla birlikte engelli vatandaşlar tüm vergiler dahil 450 bin 500 liraya kadar olan araçlar için ÖTV'den muaf olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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