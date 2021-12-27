Dolar yükseldi mi? Dolar kaç TL oldu? Dolar fiyatı ne kadar arttı? 27 Aralık dolar ne kadar? Haftanın ilk işlem gününde 27 Aralık Pazartesi günü dolar hafif yukarı yönlü olarak güne başladı. Kur korumalı mevduat sisteminin hayata geçmesiyle dolar 18 lira seviyelerinden 10 lira seviyelerine kadar gerilemişti. Uzmanlar dolardaki gerilemenin devam edeceğini bir süre sonra ise yatay hareketliliğe geçeceğini belirtiyor. Ancak dolarda 27 Aralık günü yukarı yönlü bir hareket vardı. Peki 27 Aralık dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL oldu? İşte dolarda son durum...

Elinde doları olan ve dolarını bozdurmak isteyenler 27 Aralık'ta doların güne nasıl başladığını merak ediyor. Dolar yükseldi mi? Dolar kaç TL oldu? Dolar fiyatı ne kadar arttı? 27 Aralık dolar ne kadar oldu? sorusu pek çok yatırımcı tarafından sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'ndan sonra açıkladığı dövize endeksli mevduat hesabı açıklamasının ardından dolar bir günde yüzde 40 değer kaybetti. Dolardaki düşüş ilerleyen günlerde de sürdü. 27 Aralık sabahı ise dolar hafif yukarı yönlü olarak güne başladı.

Dolar yükseldi mi?

27 Aralık Pazartesi günü piyasaların açılmasından sonra dolar kuru hafif yukarı yönlü olarak güne başladı. Dolar saat 10.00 sıralarında 11.2720'ten işlem görüyor. Euro ise 12.7690 TL'den işlem görüyor. Gram altın ise 651.4130 TL civarında.

Dolar kaç TL oldu?

27 Aralık dolar ne kadar?

27 Aralık günü dolar saat 10.00 sıralarında 11.27 TL'den işlem görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz endeksli TL mevduat hesabı sistemini duyurmasının ardından dolar 18 TL'den 10 TL seviyesine kadar düşmülştü.

Erdoğan duyurdu dolar çakıldı

Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada dövize endeksli vadeli mevduat hesabının detaylarını şöyle anlattı: "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca Türk lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak."

Dolar nedir?

Amerikan doları veya Birleşik Devletler doları (İngilizce: United States dollar; sembol: $; kod: USD), 1792 Para Yasası ile yürürlüğe girmiş, Birleşik Devletler'in resmî para birimidir. Dünya ticareti üzerinde en yaygın kullanılan para birimi olmasıyla da bilinir.[4] Muhasebe, ticaret ve vergilendirme problemlerinin çözümü için 100 cente (¢) ve 1000 mille (₥) bölünmüştür. 2004'te dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edildi. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır. Bazı ülkeler Amerikan dolarını kendi resmî para birimleri olarak kullanmakta, bir kısım ülkede fiili tedavüldeki (de facto currency) para birimi, Britanya denizaşırı ülkelerinde ise tek para birimi olarak kullanılır (Britanya Virjin Adaları ve Turks ve Caicos Adaları).

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