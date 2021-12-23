DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Memur ek zam ne kadar? Polis, öğretmen, hemşire ek zam kaç TL?
Altın ne kadar düştü? 23 Aralık Perşembe altın fiyatları
NFT çılgınlığı nedir?
Korona geçirenleri bekleyen en büyük risk! En çok hangi organ hasar alıyor?
Deniz Seki'den Hülya Avşar'ın ''simit'' açıklamasına destek
Kış aylarının vazgeçilmezi: Kilosu 1500 lira
2022'de dolar düşer mi yükselir mi? Dolar ne kadar düşer? Flaş dolar tahmini
'İş dünyasının çivisi çıktı'
İstanbul'da yarın okullar tatil edilir mi? 24 Aralık Cuma okullar tatil olur mu?
Merkez Bankası yeni kur rakamını açıkladı
İslam Memiş'ten çarpıcı dolar tahmini
1 Ocak İETT ücretsiz mi? İstanbul'da yılbaşında otobüs, metrobüs, metro ücretsiz mi?
Bakan Nebati: Hainleri biliyoruz, kredi çekip dolar aldılar
BDDK'dan ''JP Morgan'' kararı
31 Aralık okul var mı? 31 Aralık Cuma okullar tatil mi yarım gün mü?

TIMETURK / GENEL / 2022'de dolar düşer mi yükselir mi? Dolar ne kadar düşer? Flaş dolar tahmini

2022'de dolar düşer mi yükselir mi? Dolar ne kadar düşer? Flaş dolar tahmini

2022'de dolar düşer mi yükselir mi? Dolar ne kadar düşer? sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından soruluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dövize endeksli TL mevduat sistemi açıklaması ile dolar 18.25 TL seviyesinden bir günde 11 TL seviyesine kadar dayandı. Yatırımcılar ise dolardan hızlı bir şekilde kaçtı. Döviz bürolarının önünde döviz bozdurmak için kuyruklar oluştu. Altın uzmanı İslam Memiş'ten dolar kuruna yönelik çarpıcı bir tahmin geldi. NOT: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildi.

52 Dakika Önce
2021-12-23 11:36:00
2022'de dolar düşer mi yükselir mi? Dolar ne kadar düşer? Flaş dolar tahmini

2022'de dolar düşer mi yükselir mi? Dolar ne kadar düşer? sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından soruluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dövize endeksli TL mevduat sistemi açıklaması ile dolar 18.25 TL seviyesinden bir günde 11 TL seviyesine kadar dayandı. Yatırımcılar ise dolardan hızlı bir şekilde kaçtı. Döviz bürolarının önünde döviz bozdurmak için kuyruklar oluştu. Altın uzmanı İslam Memiş'ten dolar kuruna yönelik çarpıcı bir tahmin geldi. (Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dolardaki yukarı yönlü rüzgarı açıklaması ile bir anda terse çevirdi. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca Türk lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak."

2022'de dolar düşer mi yükselir mi?

İslam Memiş dolar tahmini ile ilgili sorulara ''Döviz kurunda köpük bir fiyatlanma vardı. Bu balon patladı ve ciddi bir düşüş yaşandı. 10 ve 9,60 seviyesi normal bir seviye. Şu an normalin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Dolar kurundaki ve piyasalardaki normalleşme devam ettikçe yabancı para birimlerindeki gerilemenin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Teknik olarak konuşmak gerekirse dolar TL kurundaki 12,50 seviyesi güçlü bir destek seviyesi. Aşağı doğru kırılmalarda 10 TL belki ocak ayı içerisinde 9,65 seviyesine kadar bu süreç devam edebilir'' cevabını verdi.

Dolar ne kadar düşer?

Yatırımcı görüşleri ve piyasa analizcilerine göre dolardaki düşüşün daha da devam edeceği tahmin ediliyor. Dolar kurunda yaşanan bir günde yüzde 30'dan fazla değer kaybının ilerleyen günlerde artacağı tahmin ediliyor.

NOT: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildi, uzman görüşleridir.

2022'de altın düşer mi, yoksa yükselir mı? 2022'de altın ne olur? İşte 2022 gram altın tahmini
İLİŞKİLİ HABER2022'de altın düşer mi, yoksa yükselir mı? 2022'de altın ne olur? İşte 2022 gram altın tahmini

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş