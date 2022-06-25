Dolar neden düştü? Dolar düşmeye devam eder mi? Dolar Temmuz'da ne olur, yükselir mi düşer mi? Elinde doları olan ve dolara yatırım yapmayı düşünenler dolarda yaşanan ani düşüşün nedenini merak ediyor. Dolar haftanın son günü 24 Haziran'da 1 TL'ye yakın hızlı bir düşüş gösterdi. Dolar 17.37'den 16.50 seviyesine kadar indi. Daha sonra toparlayan dolar/TL 16.75 TL seviyesine çıktı. Peki dolar neden hızlı bir şekilde düştü? Dolar Temmuz'da düşmeye devam edecek mi?

Dolar neden düştü? Dolar düşmeye devam eder mi? Dolar Temmuz'da ne olur, yükselir mi düşer mi? soruları şu sıralar dolar yatırımcıları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Elinde doları olan ve dolara yatırım yapmak isteyenleri heyecanlandıran anlar 24 Haziran'da yaşandı. Dolar bir anda sert şekilde geriledi. 80 kuruş civarında düşen dolardaki bu hareketin kaynağı herkes tarafınan merak edilmeye başlandı. Dolar haftanın son günü 24 Haziran'da 1 TL'ye yakın hızlı bir düşüş gösterdi. Dolar 17.37'den 16.50 seviyesine kadar indi. Daha sonra toparlayan dolar/TL 16.75 TL seviyesine çıktı. Peki dolar neden hızlı bir şekilde düştü? Dolar Temmuz'da düşmeye devam edecek mi?

Dolar neden düştü?

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) gelen hamle doların adeta çakılmasına neden oldu. BDDK koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verdi. Buna göre, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası karşılığının 15 milyon TL'nin üzerinde olması halinde, bu şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verildi. Bu kararın ardından dolar 24 Haziran'da hızlı bir gerileme yaşadı. Dolar 17.37 TL civarından sert bir düşüşle 16.50'ye geriledi.

Dolar ne kadar düştü?

Dolar 24 Haziran saat 20.00 itibari ile BDDK'nın açıklaması ile sert bir düşüş yaşadı. Dolar 17.37 TL seviyesinden 16.50 seviyesine sert şekilde geriledi.

Dolar düşmeye devam eder mi?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın ve dövize ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş "Dolar TL'de öngördüğüm düşüş nedeniyle 1 ay içinde gram altın TL'de 950 lira ile 1000 lira arasında bir dengelenme görebiliriz. Önce 980'i görmek lazım sonra 950 seviyesini görmek lazım ama ben kısa vadede maksimum bir iki aylık süreç içinde 1000 lira seviyesinin üzerinde gram altın almam. 1000 lira seviyesinin altına sarkınca kademeli alırım. 990, 980, 970 vs... makas aralıklarını göz önünde bulundurmak lazım" dedi.

Dolar Temmuz'da ne olur, yükselir mi düşer mi?

Dolar'ın Temmuz ayında ne gibi bir seyir izleyeceğini şu anda tahmin etmek oldukça güç. Zira küresel ekonomide yaşanan riskler son zamanlarda oldukça artmış durumda. Doların küresel çaptaki değeri için ABD'den gelecek veriler büyük önem arz ediyor.

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