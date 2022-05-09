Dolar neden yükseliyor? 9 Mayıs Dolar 15 TL mi oldu? Dolar 15 lirayı geçti mi? Dolar yükselmeye devam eder mi? Dolar neden artıyor? Dolar 9 Mayıs Pazartesi günü 13.50 sıralarında 15 TL sınırını aştı. Elinde doları olanlar dolar neden arttığına yanıt aramaya başladı. ABD Merkez bankası FED'in faiz artırımı kararından sonra piyasalarda dalgalanma görülmeye başlandı. FED beklentiler doğrultusunda Mayıs ayında faizleri 50 baz puan yükseltti. Dünya piyasalarını yakından ilgilendiren bu karar altın ve doları da etkiledi.

Dolar neden yükseliyor? 9 Mayıs Dolar 15 TL mi oldu? Dolar 15 lirayı geçti mi? Dolar yükselmeye devam eder mi? Dolar neden artıyor? Dolar 9 Mayıs Pazartesi günü 13.50 sıralarında 15 TL sınırını aştı. Elinde doları olanlar dolar neden arttığına yanıt aramaya başladı. ABD Merkez bankası FED'in faiz artırımı kararından sonra piyasalarda dalgalanma görülmeye başlandı. FED beklentiler doğrultusunda Mayıs ayında faizleri 50 baz puan yükseltti. Dünya piyasalarını yakından ilgilendiren bu karar altın ve doları da etkiledi.

ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı piyasaları derinden etkilemeye devam ediyor. Dünya borsalarını ve yatırım araçlarını da etkileyecek olan faiz kararı geçtiğimiz gün açıklandı. FED Mayıs ayı politika faizini 50 baz puan artırma kararı aldı. Buna göre FED politika faizini 0,75-1 aralığına yükseltti. FED'in faiz kararını açıkladığı metninde enflasyon risklerine karşı dikkatli oldukları vurgulandı.

Dolar neden yükseliyor?

Ülkemizde de dolar kuru son bir kaç günde yüskeliş eğlimine girdi. Kur korumalı TL mevdut hesapları ile dizginlenen dolar kuru FED'in faiz kararından sonra yönünü yuarı çevirdi. Dolar 9 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında 15 TL sınırını aştı. Dolar Aralık 2021'den bu yana ilk kez 15 TL sınırını aşmış oldu.

9 Mayıs Dolar 15 TL mi oldu?

Dolar kurunda yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar kuru 9 Mayıs saat 14.06 itibari ile 15.02 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar yükselmeye devam eder mi?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ekonomi alanına dair çarpıcı yorumlarda bulunmaya devam ediyor. Memiş açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını belirterek şunları söyledi: "Dolar kuru 14.94 lira seviyesinden haftayı tamamladı. 15 seviyesi artık görüldü, yukarıda 15.50 lira seviyesi var. Dövizle ticaret yapıyorsanız Nisan ayında alım tarafını bitirmeniz gerekiyordu. Döviz kurlarının tamamında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle haziran ve temmuz ayına dikkat çekmek istiyorum, yeni zirveler görmemiz muhtemel olacaktır."

FED faizi artırırsa dolar ne olur?

FED faizi artırması dünya piyasalarını yakından ilgilendiriyor. FED'den gelecek faiz artışları gelişmekte olan ülkeleri daha fazla etkileeybilir. FED'in faiz artışı ülkelerden döviz çıkışını hızlandırabilir. Ayrıca borsa, altın gibi pek çok yatırım araçlarında değişkenliğe neden olabilir.

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