DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erdoğan paylaştı! Konut destek paketlerinin detayları belli oldu
Filipinler'de devlet başkanlığı seçimini Marcos kazandı
Türkiye Marka Ofisi kuruldu
İsviçre'de 5 PKK yanlısı gözaltına alındı
Karadeniz'de 'Yılan adası' çatışması! Rusya'dan açıklama
Kütahya’da kaza; 1 ölü, 3 yaralı
Bitcoin sert çakıldı!
Pentagon: Ruslar çok ağır ilerliyor
Galatasaray'dan şampiyonluk sayısı açıklaması
Otomobilde ölü bulundu
İran'daki Kaşkay Türklerine baskılar sürüyor
Teknoloji şirketlerine soruşturma
Erdoğan, konut alım-satımında üç yeni paket açıkladı
21 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü; katili kardeşi çıktı
Haiti'de 8 Türk vatandaşı kaçırıldı

TIMETURK / EKONOMİ / Dolar neden yükseliyor? 9 Mayıs Dolar 15 TL mi oldu? Dolar 15 lirayı geçti mi? Dolar yükselmeye devam eder mi? Dolar neden artıyor?

Dolar neden yükseliyor? 9 Mayıs Dolar 15 TL mi oldu? Dolar 15 lirayı geçti mi? Dolar yükselmeye devam eder mi? Dolar neden artıyor?

Dolar neden yükseliyor? 9 Mayıs Dolar 15 TL mi oldu? Dolar 15 lirayı geçti mi? Dolar yükselmeye devam eder mi? Dolar neden artıyor? Dolar 9 Mayıs Pazartesi günü 13.50 sıralarında 15 TL sınırını aştı. Elinde doları olanlar dolar neden arttığına yanıt aramaya başladı. ABD Merkez bankası FED'in faiz artırımı kararından sonra piyasalarda dalgalanma görülmeye başlandı. FED beklentiler doğrultusunda Mayıs ayında faizleri 50 baz puan yükseltti. Dünya piyasalarını yakından ilgilendiren bu karar altın ve doları da etkiledi.

16 Saat Önce
2022-05-09 13:56:18
Dolar neden yükseliyor? 9 Mayıs Dolar 15 TL mi oldu? Dolar 15 lirayı geçti mi? Dolar yükselmeye devam eder mi? Dolar neden artıyor?

Dolar neden yükseliyor? 9 Mayıs Dolar 15 TL mi oldu? Dolar 15 lirayı geçti mi? Dolar yükselmeye devam eder mi? Dolar neden artıyor? Dolar 9 Mayıs Pazartesi günü 13.50 sıralarında 15 TL sınırını aştı. Elinde doları olanlar dolar neden arttığına yanıt aramaya başladı. ABD Merkez bankası FED'in faiz artırımı kararından sonra piyasalarda dalgalanma görülmeye başlandı. FED beklentiler doğrultusunda Mayıs ayında faizleri 50 baz puan yükseltti. Dünya piyasalarını yakından ilgilendiren bu karar altın ve doları da etkiledi.

ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı piyasaları derinden etkilemeye devam ediyor. Dünya borsalarını ve yatırım araçlarını da etkileyecek olan faiz kararı geçtiğimiz gün açıklandı. FED Mayıs ayı politika faizini 50 baz puan artırma kararı aldı. Buna göre FED politika faizini 0,75-1 aralığına yükseltti. FED'in faiz kararını açıkladığı metninde enflasyon risklerine karşı dikkatli oldukları vurgulandı.

Dolar neden yükseliyor?

Ülkemizde de dolar kuru son bir kaç günde yüskeliş eğlimine girdi. Kur korumalı TL mevdut hesapları ile dizginlenen dolar kuru FED'in faiz kararından sonra yönünü yuarı çevirdi. Dolar 9 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında 15 TL sınırını aştı. Dolar Aralık 2021'den bu yana ilk kez 15 TL sınırını aşmış oldu.

dolar_ne_kadar_oldu_9_mayıs_2022

9 Mayıs Dolar 15 TL mi oldu?

Dolar kurunda yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar kuru 9 Mayıs saat 14.06 itibari ile 15.02 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar yükselmeye devam eder mi?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ekonomi alanına dair çarpıcı yorumlarda bulunmaya devam ediyor. Memiş açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını belirterek şunları söyledi: "Dolar kuru 14.94 lira seviyesinden haftayı tamamladı. 15 seviyesi artık görüldü, yukarıda 15.50 lira seviyesi var. Dövizle ticaret yapıyorsanız Nisan ayında alım tarafını bitirmeniz gerekiyordu. Döviz kurlarının tamamında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle haziran ve temmuz ayına dikkat çekmek istiyorum, yeni zirveler görmemiz muhtemel olacaktır."

FED faizi artırırsa dolar ne olur?

FED faizi artırması dünya piyasalarını yakından ilgilendiriyor. FED'den gelecek faiz artışları gelişmekte olan ülkeleri daha fazla etkileeybilir. FED'in faiz artışı ülkelerden döviz çıkışını hızlandırabilir. Ayrıca borsa, altın gibi pek çok yatırım araçlarında değişkenliğe neden olabilir.

Altın Mayısta düşer mi? Altın düşmeye devam eder mi? Gram altın mayıs ayında düşer mi yükselir mi? Gram altın yorumu....
İLİŞKİLİ HABERAltın Mayısta düşer mi? Altın düşmeye devam eder mi? Gram altın mayıs ayında düşer mi yükselir mi? Gram altın yorumu....
Altın düştü mü? 9 Mayıs altın ne kadar düştü? Gram altın neden düşüyor? Altın düşmeye devam eder mi?
İLİŞKİLİ HABERAltın düştü mü? 9 Mayıs altın ne kadar düştü? Gram altın neden düşüyor? Altın düşmeye devam eder mi?

.

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş