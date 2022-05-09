Altın Mayısta düşer mi? Altın düşmeye devam eder mi? Gram altın mayıs ayında düşer mi yükselir mi? Gram altın yorumu....

Altın Mayısta düşer mi? Altın düşmeye devam eder mi? Gram altın mayıs ayında düşer mi yükselir mi? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırıma gitmesi piyasalardaki dengeyi değiştirdi. Elinde gram altını olan ve altın almayı düşünenler mayıs ayında altının seyrinin nasıl olacağını araştırıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın piyasalarına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Altın Mayısta düşer mi? Altın düşmeye devam eder mi? Gram altın mayıs ayında düşer mi yükselir mi? Altın piyasalarında dalgalı bir seyir izleniyor. Özellkle FED'in 50 baz puan faiz artırma kararından sonra dolar ve ons altında da dengeler değişti. Elinde altını bulunan ve altın almayı düşünenlerin aklındaki tek soru önümzdeki günlerde yani Mayıs ayında altının nasıl bir seyir izleyeceği. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altına dair önemli analizler geldi.

Altın Mayısta düşer mi?

Yorumlarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş gram altında yukarı doğru atakların devam edeceğini belirtirken gram altının fiziki fiyatının 920 lira seviyelerinde olduğunun altını çizdi. İslam Memiş açıklamasında şunları dile getirdi; "900 lira seviyesinin üzerinde gram altın almayacağız demiştik Nisan ayı için. Mayıs ayının ilk haftasını geride bırakıyoruz. Gram altın TL fiyatı 906 lira ama bu efektif fiyat değil. Fiziki tarafta gram altın TL fiyatı 923 lira. Yani Mayıs ayının ilk haftasını altın fiyatları yükselişle tamamlanıyor. Neden mayıs ayına bırakmadığımızı görmüş olduk. Biliyorsunuz nisan ayında 880 liraya kadar gerilemişti, bu fiyatların kalıcı olmadığını, Mayıs ayında yukarı doğru atakları sürdüreceğini, Haziran ayında 1000 lira, Temmuz'da 1200 lira ve yılın sonunda da 1450 lira seviyesine kadar devam edeceğini sık sık belirtiyorum.

9 Mayıs Gram altın grafiği

Altın düşmeye devam eder mi?

Altının seyrine dair açıklamalarına devam eden Memiş şunları belirtti: "Altının ons fiyatı 1888 dolar seviyesinde. Burada kontrollü bir mekanizma var. Merkez Bankaları emtia fiyatlarını isteyerek baskılıyor. Enflasyon ve faiz artırma sürecinden dolayı her şey kontrollü. 1880 ile 1980 bant aralıkları arasında gezmeye devam ediyor. Bu bant aralıklarının dışına çıkarmıyorlar. Ancak yıl içinde bu bant aralıklarının dışına çıkacağını tahmin ediyorum. Özellikle 2150 dolar seviyesiyle ilgili öngörümde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtmek isterim. Altın ve gümüş tarafında önümüzdeki 3 ay boyunca satan kaybeder. Baskıladı mı geriledi mi TL gelirin var nasıl olsa al. Dövizde dolara değil onun karşısında en çok değer kaybetmiş dövizleri alırım, ama satmam. Önümüzdeki 3 ay boyunca satan zarar edecek."

9 Mayıs Ons altın grafik

Gram altın mayıs ayında düşer mi yükselir mi?

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, altın alım tarihinin bittiğine yönelik bir değerlendirme de bulundu. "Fed, açıkça bizim sorunumuz enflasyon ve bunu düşürmek için tüm enstrümanları kullanacağız, diyor. Yıl içinde 2 ya da 3 kez 50 baz puanlık faiz artırımına gidecek. Fed, nereye gideceğimizi bilmiyoruz, diyor. Fed'in doların değerini artırması bizi doğrudan ilgilendiriyor. Altının fiyatı onsla yani dolarla hesaplandığı için ister istemez gram altını etkileyecek. Düğün yapacaksanız ucuz bir altın bulamayacaksınız. Altın borçlanmayın, iki katı ödersiniz. Bankaların makas aralıkları açık. Al-satın önüne geçildi. Merkez bankaları bu süreci devam ettirecek. Dolar kuru 14.94 lira seviyesinden haftayı tamamladı. 15 seviyesi artık görüldü, yukarıda 15.50 lira seviyesi var. Dövizle ticaret yapıyorsanız Nisan ayında alım tarafını bitirmeniz gerekiyordu. Döviz kurlarının tamamında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle haziran ve temmuz ayına dikkat çekmek istiyorum, yeni zirveler görmemiz muhtemel olacaktır.

NOT: Bu içerik yatırım tavsiysi değildir. Yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemeli.