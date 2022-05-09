Altın düştü mü? 9 Mayıs altın ne kadar düştü? Gram altın neden düşüyor? Altın düşmeye devam eder mi? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından güvenli liman olarak adlandırılan altına talep oldukça fazla artmıştı. Ancak mayıs ayının ilk günlerinden itibaren altında düşüş trendi başladı. Altın fiyatları 9 Mayıs'ta da düşüşünü sürdürdü. Elinde altını olan ve altın almak isteyen vatandaşlar yaşanan gelişmelerden sonra altın düşmeye devam eder mi? sorularını sormaya başladı. Peki Mayıs ayında altın fiyatları ne olur?

Altın düştü mü? 9 Mayıs altın ne kadar düştü? Gram altın neden düşüyor? Altın düşmeye devam eder mi? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından güvenli liman olarak adlandırılan altına talep oldukça fazla artmıştı. Ancak mayıs ayının ilk günlerinden itibaren altında düşüş trendi başladı. Altın fiyatları 9 Mayıs'ta da düşüşünü sürdürdü. Elinde altını olan ve altın almak isteyen vatandaşlar yaşanan gelişmelerden sonra altın düşmeye devam eder mi? sorularını sormaya başladı. Peki Mayıs ayında altın fiyatları ne olur?

Dünya ekonıomleri 2022 yılına pek de umut vadedici gelişmelerle girmedi. Ekonomilerin en büyük sıkıntılarının başında artan jeopolitik risklere bağlı olarak enflasyonun artması. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından dünya ekonomileri büyük bir krize sürüklendi. Rus enerjilerine yönelik yaptırımlar enerji piyasasını da sarstı. Dünya diken sütündeyken güvenli liman olarak adlandırılan altına talep de oldukça fazla arttı. Altına talebib artmasıyla son aylara altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmıştı.

Altın düştü mü?

Altın fiyatlarında Nisan sonu ve Mayıs başı gibi düşüş yaşandı. 9 Mayıs Pazartesi saat 13.30 itibari ile gram altında düşüş daha da arttı. 9 Mayıs piyasalarda gram altın 888.75 TL'den alınırken satış fiyatı ise 896.37 TL oldu. Çeyrek altın fiyatı ise alış 1451.9183 TL satış ise 1481.5333 TL civarında.







9 Mayıs altın ne kadar düştü?

Ons fiyatlarında yaşanan gerilemeye paralel olarak gram altın fiyatlarında 9 Mayıs'ta düşüş görüldü. 9 Mayıs't öğle saati grafiklerine bakıldığına gram altın 10 TL'lik bir düşüş görüldü. Gram altında aşağı yönlü hareket devam ediyor.

Gram altın neden düşüyor?

ABD Merkez Bankası FED'in açıklamalarından sonra altın piyasasında hızlı bir düşüş yaşanmaya başlandı. FED faizleri 50 baz puan artırma kararı aldı. Böylece ABD Merkez Bankası FED politika faiz oranı yüzde 0,25-0,50 aralığından yüzde 0,75-1,00 seviyesine yükseltti. Yaşanan gelişmeler altında düşüşü hızlandırdı.

Altın Mayısta düşmeye devam eder mi?

Altın ve piyasa uzanı İslam Memiş'ten gram altına yönelik çarpıcı açıklamalar geldi. Söylediklerini yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş "Enflasyon dünyada artmaya devam ediyor. Altın fiyatlarının sevdiği ortamdan geçiyoruz. Ons altında agresif yükseliş görmedik. Pimi çekilmiş bomba gibi duran bir altın, gümüş fiyatı var. 900 altı seviyeler bence kalıcı olmayabilir. Temmuzda 1200, yıllık bazda 1400 lira seviyeleri öngörümde değişiklik yok." dedi.