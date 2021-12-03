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TIMETURK / EKONOMİ / Dolar ne kadar oldu? MB dolara müdahalesi doları düşürdü mü? Dolar ne kadar düştü?

Dolar ne kadar oldu? MB dolara müdahalesi doları düşürdü mü? Dolar ne kadar düştü?

Merkez Bankası dolara bir kez daha müdahale etti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada 'piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir.' denildi. Merkez Bankası en son 1 Aralık'ta dolara doğrudan müdahale etmişti. MB'nin son müdahalesi ile dolarda keskin bir düşüş yaşandı. Peki Dolar ne kadar oldu? MB dolara müdahalesi doları düşürdü mü? Dolar ne kadar düştü? Dolar 3 Aralık Cuma günü doğrudan satım yönünde müdahalesi ile 50 kuruşa yakın bir düşüş gösterdi.

3 Saat Önce
2021-12-03 13:35:55
Dolar ne kadar oldu? MB dolara müdahalesi doları düşürdü mü? Dolar ne kadar düştü?

Merkez Bankası dolara bir kez daha müdahale etti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi. Merkez Bankası en son 1 Aralık'ta dolara doğrudan müdahale etmişti. MB'nin son müdahalesi ile dolarda keskin bir düşüş yaşandı. Peki Dolar ne kadar oldu? MB dolara müdahalesi doları düşürdü mü? Dolar ne kadar düştü? Dolar 3 Aralık Cuma günü doğrudan satım yönünde müdahalesi ile 50 kuruşa yakın bir düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Aralık'ta yaptığı dolar müdahalesini bugün de tekraraladı. Merkez Bankas'ının doğrudan müdahalesi ile dolarda ani bir gerileme yaşandı. TCMB'den yapılan açıklamada; "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

MB dolara müdahalesi doları düşürdü mü? Dolar ne kadar düştü?

Müdahale ile dolar/TL 13,88'den 13,40'a kadar geriledi. Ancak ardından yeniden 13,50'nin üzerine çıktı.

Dolar ne kadar düştü?

Merkez Bankası dolar müdahalesi sonrası dolar 50 kuruş düştü. Merkez Bankası müdahalesi öncesi 13,90 TL civarında olan dolar hızlı bir gerileme ile 13.40'a düştü. TCMB 1 Aralık tarihinde, 2014'ten bu yana ilk kez döviz piyasasında satım yönünde müdahalede bulunmuştu.

Dolar ne kadar oldu?

Dolar saat 13.45 sıralarında 13.62 TL civarından işlem görmeye başladı.

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Kasım enflasyınu açıklandı

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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