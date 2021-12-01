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TIMETURK / EKONOMİ / Dolar düştü mü? Dolar ne kadar düştü? Dolar ne kadar oldu?

Dolar düştü mü? Dolar ne kadar düştü? Dolar ne kadar oldu?

Dolar düştü mü? Dolar ne kadar düştü? Dolar ne kadar oldu? Dolar 13.5 lira seviyesine çıkmasının ardından bir süre gerileme evresine girmişti. Dolar bir süre sonra yönünü yeniden yukarıya çevirdi. Dolar 1 Aralık'ta rekorunu tazeledi ve 13.90 TL'ye kadar çıktı. Merkez Bankası'nın dolara müdahalesi sonucu dolar keskin bir düşüş gösterdi. Dolar saat 12.45 sıralarında 12.40 TL'ye kadar düştü. İşte 1 Aralık'ta dolarda yaşanan hareketler...

2 Saat Önce
2021-12-01 13:29:15
Dolar düştü mü? Dolar ne kadar düştü? Dolar ne kadar oldu?

Dolar düştü mü? Dolar ne kadar düştü? Dolar ne kadar oldu? Dolar 13.5 lira seviyesine çıkmasının ardından bir süre gerileme evresine girmişti. Dolar bir süre sonra yönünü yeniden yukarıya çevirdi. Dolar 1 Aralık'ta rekorunu tazeledi ve 13.90 TL'ye kadar çıktı. Merkez Bankası'nın dolara müdahalesi sonucu dolar keskin bir düşüş gösterdi. Dolar saat 12.45 sıralarında 12.40 TL'ye kadar düştü. İşte 1 Aralık'ta dolarda yaşanan hareketler...

Merkez Bankası'nın faiz indirimşi kararlarının ardından dolarda yukarı yönlü hareket devam ediyor. Dolar Kasım ayının son günlerinde rekor üstüne rekor kımış ve 13.5 TL seviyelerine kadar çıkmıştı. Yurt içi ve yurt dışında yaşanan gelişmeler ile doların ateşi düşmüştü. Ancak dolar Aralık ayı ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Türk Telekom Reklamı

Dolar düştü mü?

Döviz kurundaki yukarı yönlü sert hareketler sonrası Merkez Bankası'ndan dolara müdahale geldi. Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası dolar ve euro karar sonrası yüzde 8 civarında geriledi.

Dolar ne kadar düştü?

Dolar Merkez Bankası'nın müdahalesinden önce 14 lira seviyesine kadar dayanmıştı. MB'nin müdahalesi ile dolar 12.40 seviyesine kadar düştü. Dolarda llerleyen saatlerde yeniden yukarı yönli hareketler görüldü.

Dolar ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın müdahalesinden sonra dolar ve euro karar sonrası yüzde 8 civarında geriledi. İşte son döviz rakamlar;

dolar_düştü_mü

Erdoğan: Merkez Bankası gerekirse müdahale eder

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası gazetecilere Merkez Bankası'nın döviz müdahalesine ilişkin açkılama yaptı. Erdoğan, "Merkez Bankası'nın yasasında var. Böyle müdahale etmesi gerekiyorsa yapar" dedi.

Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi. TCMB'den yapılan açıklamada; "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlanmıştır" denildi. Merkez Bankası en son doğrudan satım yönünde müdahaleyi 23.01.2014 tarihinde yapmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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