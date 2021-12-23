Dolar düştü mü? Dolardaki düşüş devam eder mi? Dolar düşer mi? 23 Aralık dolar ne kadar? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dövize endeksli TL mevduatı açıklamasının ardından dolar 1 günde yüzde 30 değer kaybetmişti. Hızlı bir düşüş sonrası dolarda yaşanan yatay seyir yerini yeniden düşüşe bıraktı. Döviz büroları önünde döviz bozdurmak isteyenlerin kuyruk oluşturduğu şu günlerde dolar ve altın yatırımcıları zarar etmemek için doların düşüşünün devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Uzmanlar dolardaki düşüşün bir miktar daha devam edeceği görüşünde. NOT: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildi.

Dolar düştü mü? Dolardaki düşüş devam eder mi? Dolar düşer mi? 23 Aralık dolar ne kadar? sorusu şu sıralar yatırımcılar tarafından sıça soruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sisteminin detaylarının belli olmasının ardından dolarda sert düşüş yaşandı. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ile döviz getirisi garanti oluyor ve vatandaş politika faizi oranıonda en az kazanç sağlaycak. Vatandaş için çok cazip olan bu sistem sonrası milyarlarca dolar bozduruldu.

Dolar düştü mü?

Dolarda yaşanan yatay seyir 23 Aralık Perşembe günü yerini yeniden düşüşe bıraktı. Dolar 11 TL seviyesine yeniden geriledi. Saat 08.50 sıralarında dolar 11.50 kuruştan işlem görüyor.

Dolardaki düşüş devam eder mi?

Dövize endeksli TL mevduat hesabı ile dolarda aşağı çekilişin devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar doların reel değirini görmesi için bir miktar daha aşağı yönlü hareketini sürdüreceği görüşünde.

Dolar düşer mi?

Dolar yenisistemin açıklanması ile sert bir düşüş gösterdi. Dolarda zaman zaman dalgalı seyir gözleniyor. Ancak piyasada doların düşüşüşünün süreceği görüşleri hakim.

Yatırımcılar terste kaldı

Tahtakale'de bürosu olan para ve piyasa uzmanı Reşat Yılmaz da piyasalarda büyük bir fırtına ve güven sorunu yaşandığını dile getirerek, süreci şöyle yorumladı: "Merkez Bankası, 12-13-14 seviyelerinde dövize müdahale etti ancak her müdahale dövizi yukarı taşıdı. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları piyasadaki kara bulutları dağıttı. Bu da olumlu oldu. Örneğin dolar 18,50 TL seviyelerinde işlem görüyordu. Açıklamadan sonra dolar 13,50 TL seviyelerine kadar düştü. Dolar şu anda güne 12 TL seviyelerinde başladı, satış baskısı devam ediyor. Güven geldiği için bugün beklentimiz dövizde satış baskısının devam edeceği yönündedir. Açıkçası piyasalar rahatladı, herkes önünü görecek bundan sonra. Doların sert düşüşü, gram altını da sert bir şekilde düşürdü. Örneğin gram altın 1000,50 TL seviyelerinde işlem görüyordu. Şu anda gram altın 700 TL seviyelerinde işlem görüyor. Beklenti daha da fiyatların aşağı ineceği yönündedir."

Türk lirasından dövize geçmeye ihtiyaç kalmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası ekonomideki havayı tersine çeviren açıklamayı yaptı. Erdoğan şunları söyledi: "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca Türk lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.