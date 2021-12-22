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TIMETURK / EKONOMİ / 2022'de altın düşer mi, yoksa yükselir mı? 2022'de altın ne olur? İşte 2022 gram altın tahmini

2022'de altın düşer mi, yoksa yükselir mı? 2022'de altın ne olur? İşte 2022 gram altın tahmini

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama piyasalardaki yükseliş havasını tersine çevirdi. Elinde altın olanlar yada altın almayı düşünenler 2022'de altın ne olur? 2022'de altın düşer mi, yoksa yükselir mı? 2022 altın kazandırır mı kaybettirir mi? sorusunu sormaya başladı. Döviz kurunda 1 günde yaşanan yüzde 30 değer kaybı altına da yansıdı. Döviz endeksli bir araç olan gram altın şu sıralar yatırımcısını düşündürmeye başladı. 2022 yılı için ekonomistler bir bir altın görüşlerini açıkladı. İşte 2022 gram altın tahmini...

2 Saat Önce
2021-12-22 09:42:44
2022'de altın düşer mi, yoksa yükselir mı? 2022'de altın ne olur? İşte 2022 gram altın tahmini

Güvenilir liman olrak da adlandırılan altının seyri şu günlerde herkes tarafından merak ediliyor. Döviz kurunda yaşanan düşüş altının değerini de yüzde 30'dan fazla düşürdü. Elinde altını olan vatandaşlar da 2022'de altın ne olur? 2022'de altın düşer mi, yoksa yükselir mı? sorusunu sık sık sormaya başladı. Ekonomistler altının dolar ile doğrudan bağı olduğu gerekçesiyle altının bir miktar daha aşağı çekilebileceği görüşünde.

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalararda bulunan Erdoğan "Vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" diyerek yeni bir sistemin devreye gireceğini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından dolar ve altın hızla değer kaybetmeye başladı. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca Türk lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." Peki 2022'de altın düşer mi, yoksa yükselir mı? Yatırımcılar pozisyon alabilmek için bu soruya yanıt arıyor.

2022'de altın ne olur?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz endeksli mevduat hesabı sistemini duyurmasıyla dolarda yaşanan düşüşle birlikte gram altın fiyatları da 1062 liradan 639,16 liraya kadar geriledi. 2022 yılında da dolarda bir miktar daha geri çekilme bekleniyor. Altının Ons fiyatında ciddi bir yükseliş olmazsa gram altının da bir miktar düşeceği tahmin ediliyor.

2022'de altın düşer mi, yoksa yükselir mı?

Dövize endeksli vadeli TL mevduat hesabının duyurulmasından sonra altın 1 günde yüzde 35'e kadar değer kaybetti. Altın 650 TL'ye kadar düştü. Altının 2022 yılında da düşüşünü yatay şekilde sürdürmesi bekleniyor.

Altın alınır mı yoksa satılır mı?

Altın dönemler boyu güvenilir liman olarak tanımlandı. Kısa vadede altın alıp satmak zararlı olabilir. Ancak uzun vadede altın yatırımı kazançlı olabilir. Uzmanlar ayrıca bu seviyelerden üstünkörü dolar, altın, gümüş almanın büyük bir risk olduğunu belirtiyor. Piyasalarda oluşan puslu havanın dağılması için bir iki ay beklenebileceği, yeniden alım seviyeleri için fırsatlar olabileceği söyleniyor.

Gram altın yükselir mi, düşer mi?

Uluslararsı piyasalarda altının ıns fiyatının artacağı görüşü hakim. Yurt içinde de döviz kurlarında yşanan yukarı yönlü hareket ile altın son haftalarda rekor üstüne rekor kırdı. Merkez Bankası'nın faiz kararları yurt içinde altının fiyatını belirleyecek en önemli unsur olacak.

Altın nedir?

Altın, Au (Latince aurum'dan) sembolü ile gösterilen ve atom numarası 79 olan element. Saf halinde parlak, hafif kırmızıya çalan sarı renkli, yumuşak, sünek ve dövülgen bir metaldir. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir.

Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.

NOT: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.

2022'de altın düşer mi, yükselir mi? Ekonomistlerden 2022 gram altın tahmini
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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