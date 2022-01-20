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TIMETURK / EKONOMİ / Dolar düştü mü? Dolar ve gram ne kadar düştü? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar düştü mü?

Dolar düştü mü? Dolar ve gram ne kadar düştü? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar düştü mü?

Dolar düştü mü? Dolar ve gram ne kadar düştü? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar düştü mü? Merkez Bankası merakla beklenen Ocak ayı faiz kararını açıkladı. Saat 14.00'te piyasalara duyurulan karara göre Merkez Bankası faizleri değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit bıraktı. Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra döviz kurlarında aşağı yönlü bir hareket gözlendi. Dolar ve altın fiyatları 20 Ocak'ta düşüş yaşadı.

1 Saat Önce
2022-01-20 15:08:34
Dolar düştü mü? Dolar ve gram ne kadar düştü? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar düştü mü?

Dolar düştü mü? Dolar ve gram ne kadar düştü? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar düştü mü? Merkez Bankası merakla beklenen Ocak ayı faiz kararını açıkladı. Saat 14.00'te piyasalara duyurulan karara göre Merkez Bankası faizleri değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit bıraktı. Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra döviz kurlarında aşağı yönlü bir hareket gözlendi. Dolar ve altın fiyatları 20 Ocak'ta düşüş yaşadı.

Merkez Bankası piyasların beklentisi doğrultusunda faizleri değiştirmeme kararı aldı. Banka Politik faizini yüzde 14'te tabit bıraktı. Merkez Bankası'nın kararından sonra dolar ve altında aşağı yönlü hızlı bir hareket yaşandı. Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda faizleri değiştirmemesi olumlu karşılandı ve dolarda düşüş oldu.

Dolar düştü mü?

Kur korumalı TL mevduat hesabı sisteminin uygulamaya geçmesinden bu yana Dolar uzun süre 13.50 seviyelerinde işlem görüyordu. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda aşağı yönlü ir hareket yaşandı. Dolar kararın açıklanmasından önce 15.45 TL civarındaydı. Faiz kararı ile birlikte dolar 13.27'ye kadar geriledi. Euro/TL ise 15,25 düzeyinden 15,15'in altında çekildi.

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Dolar ve gram ne kadar düştü?

Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra dolarda yaşanan düşüş gram altını da etkiledi. Gram altın 784 TL civarına kadar geriledi. Ardından kısa bir toparlama sürecine giren altın 788 TL seviyelerine kadar çıktı.

Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk toplantısında faiz değişikliğine gitmedi. Yüzde 14 olan politika faizi sabit bırakıldı.

Dolar nedir?

Amerikan doları veya Birleşik Devletler doları Birleşik Devletler'in resmî para birimidir. Dünya ticareti üzerinde en yaygın kullanılan para birimi olmasıyla da bilinir. Muhasebe, ticaret ve vergilendirme problemlerinin çözümü için 100 cente (¢) ve 1000 mille (₥) bölünmüştür. 2004'te dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edildi. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır. Bazı ülkeler Amerikan dolarını kendi resmî para birimleri olarak kullanmakta, bir kısım ülkede fiili tedavüldeki (de facto currency) para birimi, Britanya denizaşırı ülkelerinde ise tek para birimi olarak kullanılır (Britanya Virjin Adaları ve Turks ve Caicos Adaları).

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