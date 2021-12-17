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Dolar düştü mü? Dolar kaça düştü? MB müdahalesi ile dolar ne kadar düştü?
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TIMETURK / EKONOMİ / Dolar düştü mü? Dolar kaça düştü? MB müdahalesi ile dolar ne kadar düştü?

Dolar düştü mü? Dolar kaça düştü? MB müdahalesi ile dolar ne kadar düştü?

Dolar düştü mü? Dolar kaça düştü? MB müdahalesi ile dolar ne kadar düştü? Dolar haftanın son işlem gününde rekor kırmaya devam ediyor. 17 lira seviyesini aşarak rekor üstüne rekor kıran dolara Merkez Bankası'ndan bir müdahale daha geldi. Müdahale sonrası dolarda keskin bir düşüş oldu. Döviz kurları 17 Aralık'ta oldukça hareketli. Güne sakin başlayan dolar öğle saatlerine doğru 17 lira seviyesini aştı. İşte dolardaki son durum...

3 Saat Önce
2021-12-17 13:49:54
Dolar düştü mü? Dolar kaça düştü? MB müdahalesi ile dolar ne kadar düştü?

Dolar düştü mü? Dolar kaça düştü? MB müdahalesi ile dolar ne kadar düştü? Dolar haftanın son işlem gününde rekor kırmaya devam ediyor. 17 lira seviyesini aşarak rekor üstüne rekor kıran dolara Merkez Bankası'ndan bir müdahale daha geldi. Müdahale sonrası dolarda keskin bir düşüş oldu. Döviz kurları 17 Aralık'ta oldukça hareketli. Güne sakin başlayan dolar öğle saatlerine doğru 17 lira seviyesini aştı. İşte dolardaki son durum...

17 Aralık Cuma günü döviz kurlarında yukarı yönlü hareket devam etti. Dolar TL karşısında değer kazanırken 1 ABD doları 17 lira seviyesini aştı. Doların rekor kırmasının ardından Merkez Bankası'ndan dolara bir müdahale daha geldi. Müdahale sonrası dolarda sert bir düşüş oldu.

Dolar düştü mü?

Dolar 17 Aralık'ta güne yükseliş eğlimini sürdürerek başladı. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yükselişini devam ettiren dolar tarihi bir zirveyi gördü. Dolar 13.40 sıralarında 17 lira 10 kuruş seviyelerine çıktı. Merkez Bankası'ndan bu yükselişe ise müdahale geldi. Merkez Bankası'ndan gelen müdahale sonrasında dolar 16.50 TL seviyesine kadar düştü ve ardında ntoparlanmaya başladı.

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Dolar kaça düştü?

Dolar MB'nin doğrudan müdalesi ile rekor kırdığı 17 TL seviyesinden 16.50 seviyesine kadar düştü.

Merkez Bankası'ndan dolara müdahale

Dolar/TL'nin 17 seviyesini aşmasıyla birlikte Merkez Bankası'ndan satım yönünde beşinci müdahale geldi. Yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi. Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık ve 13 Aralık'ta doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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