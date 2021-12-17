Dolar yükseldi mi? Dolar kaça çıktı? Dolar kaç TL oldu? Dolar 17 lira oldu mu? Merkez Bankası'nın Aralık ayı faiz kararının ardından dolardaki yükseliş trendi devam etti. Geçtiğimiz aylarda Merkez Bankası'ndan gelen peş peşe faiz indirimleri döviz kurlarının hareketlenmesine neden olmuştu. Rekor üstüne rekor kıran dolardan bir zirve daha geldi. Dolar haftanın son işlem gününde 17 Aralık Cuma günü 17 lira seviyesini ilk kez aştı.

Dolar yükseldi mi? Dolar kaça çıktı? Dolar kaç TL oldu? Dolar 17 lira oldu mu? Merkez Bankası'nın Aralık ayı faiz kararının ardından dolardaki yükseliş trendi devam etti. Geçtiğimiz aylarda Merkez Bankası'ndan gelen peş peşe faiz indirimleri döviz kurlarının hareketlenmesine neden olmuştu. Rekor üstüne rekor kıran dolardan bir zirve daha geldi. Dolar haftanın son işlem gününde 17 Aralık Cuma günü 17 lira seviyesini ilk kez aştı.

Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik son günlerde yine hız kazandı. Dolar TL karlısında değerlenirken TL'deki değer kayıpları ise son haftalarda oldukça fazla oldu. 17 Aralık Cuma günü dolar kurunu merak eden vatandaşlar Dolar yükseldi mi? Dolar kaça çıktı? Dolar kaç TL oldu? Dolar 17 lira oldu mu? sorularına yanıt arıyor.

Dolar yükseldi mi?

17 Aralık Cuma günü haftanın son işlem gününde dolar güne 17 lira seviyesini aştı. Dolar öğle saatleridnen sonra 17 lira seviyesine kadar dayandı. Dolar 13.40 sıralarında 17 TL sınırını aşarak rekor tazeledi.

Dolar kaça çıktı? Dolar kaç TL oldu?

Dolar rekor kırmaya devam ediyor. Dolar TL karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Dolar 17 Aralık'ta 17 lira seviyesini aştı. Dolar saat 13.40 sıralarında 17.01 TL'ye kadar çıktı.

Gram altın ne kadar oldu?

Altının ons fiyatında yaşanan artış ve dolarda meydana gelen yükseliş ile gram altın da rekor üstüne rekor kırdı. Gram altın 17 Aralık saat 13.20 sırlarında 970 TL'yi gördü.

Dolar neden yükseliyor?

TCMB, son 3 ayda olduğu gibi aralık ayında da faiz indirimlerine devam etti ve faizi 100 baz puan indirdi. Faizlerin inmesinin ardından döviz kurlarında yükselişler başladı.

Merkez Bankası faizleri indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizini 100 baz puan indirdi ve yüzde 15'ten yüzde 14'e çekti. Böylece eylülden bu yana politika faizinde 5 puanlık indirim gerçekleştirilmiş oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.