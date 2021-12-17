Döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareket devam ediyor. Rekor üstüne rekor kıran dolar 17 Aralık'ta 17 lira seviyesini aşarak rekor tazeledi. Euro ise 19 lirayı geçti. Yastık altında doları olan vatandaşlar da Dolar ne kadar? Dolar arttı mı? Gram altın ne kadar? Dolar ne kadar olur? sorularını sormaya başladı. Dolarda yaşanan yükseliş ile gram altın da rekor kırdı. Altın 970 TL ile rekorunu tazeledi.

Döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareket devam ediyor. Rekor üstüne rekor kıran dolar 17 Aralık'ta 17 lira seviyesine kadar dayandı. Dolar 17 lira seviyesini aştıktan sonra Merkez Bankası'nın müdahalesi geldi. Euro ise 19 lirayı geçti. Yastık altında doları olan vatandaşlar da Dolar ne kadar? Dolar arttı mı? Dolar ne kadar olur? sorularını sormaya başladı. Dolarda yaşanan yükseliş ile gram altın da rekor kırdı. Altın 970 TL ile rekorunu tazeledi.

Dolar ne kadar?

17 Aralık Cuma güü haftanın son işlem gününde dolar güne 16 lira seviyesinde güne başladı. Dolar öğle saatleridnen sonra 17 lira seviyesine kadar dayandı. Dolar 13.20 sıralarında 16.87 TL seviyelerine kadar çıktı. Dolar ardından 17.14 TL'ye çıktı ve Merkez Bankası'nın 5. müdahalesi geldi. Merkez Bankası'nın müdahalesinden sonra dolar 15.15 sıralarında dolar 16.80 TL'den işlem görüyor.

Dolar arttı mı?

Dolar rekor kırmaya devam ediyor. Dolar TL karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Dolar 17 Aralık'ta 17 lira seviyesine kadar dayandı. Dolar 17 Aralık'ta öğleden sonra 17 TL seviyesini geçti ve 17.10'a kadar çıktı.

Euro ne kadar oldu?

Euro ise 17 Aralık'ta 19 lirayı geçti. Saat 13.20 sıralarında euro 19.14 TL'den işlem görüyor.

Gram altın ne kadar oldu?

Altının ons fiyatında yaşanan artış ve dolarda meydana gelen yükseliş ile gram altın da rekor üstüne rekor kırdı. Gram altın 17 Aralık saat 13.20 sırlarında 970 TL'yi gördü.

Dolar neden yükseliyor?

Dolar TL kuru hem ABD Merkez Bankası Fed'in yaptığı açıklamalar hem de TCMB'nin faiz düşürme kararı sonrası yükselişe geçti. Öte yandan TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirmesi ve yeni yılda faizlerle ilgili politikanın değişimine yönelik bir izlenimim vermemesi TL'deki değer kaybını hızlandırdı.

Dolar nedir?

Amerikan doları veya Birleşik Devletler doları, 1792 Para Yasası ile yürürlüğe girmiş, Birleşik Devletler'in resmî para birimidir. Dünya ticareti üzerinde en yaygın kullanılan para birimi olmasıyla da bilinir.[4] Muhasebe, ticaret ve vergilendirme problemlerinin çözümü için 100 cente (¢) ve 1000 mille (₥) bölünmüştür. 2004'te dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edildi. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır. Bazı ülkeler Amerikan dolarını kendi resmî para birimleri olarak kullanmakta, bir kısım ülkede fiili tedavüldeki (de facto currency) para birimi, Britanya denizaşırı ülkelerinde ise tek para birimi olarak kullanılır (Britanya Virjin Adaları ve Turks ve Caicos Adaları).

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.