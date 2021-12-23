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TIMETURK / EKONOMİ / Dolar 10 TL olur mu? Bugün 1 dolar kaç TL? Dolar ne kadar düşecek?

Dolar 10 TL olur mu? Bugün 1 dolar kaç TL? Dolar ne kadar düşecek?

Dolar 10 TL olur mu? Dolar ne kadar düşecek? Aniden düşen dolar ve altın fiyatları, yatırım yapmak isteyenlerin dikkatini çekti. Gün içerisinde 18 lirayı dahi gören dolar fiyatları bir hayli düştü. Peki ama dolar ne kadar olacak ve daha düşmeye devam edecek mi? Bugün dolar ne kadar? İşte dolar fiyatı ve dolar yorumları...

1 Saat Önce
2021-12-23 13:24:34
Dolar 10 TL olur mu? Bugün 1 dolar kaç TL? Dolar ne kadar düşecek?

Dolar 10 TL olur mu? Dolar ne kadar düşecek? Aniden düşen dolar ve altın fiyatları, yatırım yapmak isteyenlerin dikkatini çekti. Gün içerisinde 18 lirayı dahi gören dolar fiyatları bir hayli düştü. Peki ama dolar ne kadar olacak ve daha düşmeye devam edecek mi? Bugün dolar ne kadar? İşte dolar fiyatı ve dolar yorumları...

Dolar 10 TL olur mu?

Dolar geçtiğimiz hafta gün içerisinde ani yükselişlerle 18 TL'yi dahi buldu. Doların daha da düşeceği tahmin ediliyor. Şimdilerde 11 lira seviyesinde olan doların ilerleyen vakitlerde 10 TL'ye de düşmesi bekleniyor.

Bugün 1 dolar kaç TL?

1 Dolar - 11,49 TL

1 Euro - 13,01 TL

1 Sterlin - 15,40 TL

1 Japon Yeni - 0,10 TL

1 Riyal - 3,03 TL

1 Norveç Kronu - 1,28 TL

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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