DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Altın ne kadar düştü? 23 Aralık Perşembe altın fiyatları
NFT çılgınlığı nedir?
Korona geçirenleri bekleyen en büyük risk! En çok hangi organ hasar alıyor?
Deniz Seki'den Hülya Avşar'ın ''simit'' açıklamasına destek
Kış aylarının vazgeçilmezi: Kilosu 1500 lira
2022'de dolar düşer mi yükselir mi? Dolar ne kadar düşer? Flaş dolar tahmini
'İş dünyasının çivisi çıktı'
İstanbul'da yarın okullar tatil edilir mi? 24 Aralık Cuma okullar tatil olur mu?
Merkez Bankası yeni kur rakamını açıkladı
İslam Memiş'ten çarpıcı dolar tahmini
1 Ocak İETT ücretsiz mi? İstanbul'da yılbaşında otobüs, metrobüs, metro ücretsiz mi?
Bakan Nebati: Hainleri biliyoruz, kredi çekip dolar aldılar
BDDK'dan ''JP Morgan'' kararı
31 Aralık okul var mı? 31 Aralık Cuma okullar tatil mi yarım gün mü?
Gaziantep Valiliği'nden pitbull dehşeti ile ilgili açıklama

TIMETURK / EKONOMİ / Altın ne kadar düştü? 23 Aralık Perşembe altın fiyatları

Altın ne kadar düştü? 23 Aralık Perşembe altın fiyatları

Altın fiyatları her geçen gün düşmeye devam ediyor. Özellikle bu durumda yatırım yapmak isteyenler gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar öğrenmek için gündemi takip ediyor. Peki ama altın ne kadar düştü? Gram altın, tam altın, yarım altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? 23 Aralık Perşembe altın fiyatları

9 Dakika Önce
2021-12-23 12:15:30
Altın ne kadar düştü? 23 Aralık Perşembe altın fiyatları

Altın fiyatları her geçen gün düşmeye devam ediyor. Özellikle bu durumda yatırım yapmak isteyenler gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar öğrenmek için gündemi takip ediyor. Peki ama altın ne kadar düştü? Gram altın, tam altın, yarım altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? 23 Aralık Perşembe altın fiyatları

Altın ne kadar düştü?

Altın fiyatlarındaki düşüş hala devam ediyor. Hafta başında 1025 lirayı gören gram altın bugün 23 Aralık Perşembe günü 667 liradan işlem görüyor. Altın yüzde 30'dan fazla değer kaybetti ve düşmeye devam ediyor.

23 Aralık Perşembe altın fiyatları

Gram altın

  • Alış fiyatı: 667,36
  • Satış fiyatı: 667,49

22 ayar bilezik gramı

  • Alış fiyatı: 606,88
  • Satış fiyatı: 620,72

Cumhuriyet altını

  • Alış fiyatı: 4.311,00
  • Satış fiyatı: 4.436,00

Yarım altın

  • Alış fiyatı: 2.153,00
  • Satış fiyatı: 2.241,00

Çeyrek altın

  • Alış fiyatı: 1.076,00
  • Satış fiyatı: 1.117,00

14 ayar altın gramı

  • Alış fiyatı: 369,32
  • Satış fiyatı: 439,47

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş