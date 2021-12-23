Altın ne kadar düştü? 23 Aralık Perşembe altın fiyatları

Altın fiyatları her geçen gün düşmeye devam ediyor. Özellikle bu durumda yatırım yapmak isteyenler gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar öğrenmek için gündemi takip ediyor. Peki ama altın ne kadar düştü? Gram altın, tam altın, yarım altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? 23 Aralık Perşembe altın fiyatları

Altın fiyatları her geçen gün düşmeye devam ediyor. Özellikle bu durumda yatırım yapmak isteyenler gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar öğrenmek için gündemi takip ediyor. Peki ama altın ne kadar düştü? Gram altın, tam altın, yarım altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? 23 Aralık Perşembe altın fiyatları

Altın ne kadar düştü?

Altın fiyatlarındaki düşüş hala devam ediyor. Hafta başında 1025 lirayı gören gram altın bugün 23 Aralık Perşembe günü 667 liradan işlem görüyor. Altın yüzde 30'dan fazla değer kaybetti ve düşmeye devam ediyor.

23 Aralık Perşembe altın fiyatları

Gram altın

Alış fiyatı: 667,36

Satış fiyatı: 667,49

22 ayar bilezik gramı

Alış fiyatı: 606,88

Satış fiyatı: 620,72

Cumhuriyet altını

Alış fiyatı: 4.311,00

Satış fiyatı: 4.436,00

Yarım altın

Alış fiyatı: 2.153,00

Satış fiyatı: 2.241,00

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 1.076,00

Satış fiyatı: 1.117,00

14 ayar altın gramı

Alış fiyatı: 369,32

Satış fiyatı: 439,47

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.