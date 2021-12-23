Dolar 10 TL mi oldu? Dolar düştü mü? Dolar ne kadar düştü? sorusu elinde dolar olan pek çok kişi tarafından şu sıralar oldukça fazla soruluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dövize endeksli mevduat hesabı açıklamasının ardından dolarda başlayan kayıp devam ediyor. Dolar 23 Aralık günü saat 14.10 sıralarında 10 lira 66 kuruş seviyesine kadar düştü. Dolar kurunda yaşanan gerileme ile vatandaşların döviz satımı da devam ediyor. İşte dolar/TL kurunda yaşanan son gelişmeler...

Dolar 10 TL mi oldu? Dolar düştü mü? Dolar ne kadar düştü? sorusu elinde dolar olan pek çok kişi tarafından şu sıralar oldukça fazla soruluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dövize endeksli mevduat hesabı açıklamasının ardından dolarda başlayan kayıp devam ediyor. Dolar 23 Aralık günü saat 14.10 sıralarında 10 lira 66 kuruş seviyesine kadar düştü. Dolar kurunda yaşanan gerileme ile vatandaşların döviz satımı da devam ediyor. İşte dolar/TL kurunda yaşanan son gelişmeler...

Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklama yapan Erdoğan dolardaki olumsuz havayı bir anda tersine çevirdi. Erdoğan dövize endeksi TL mevduat hesabının uygulamaya geçeceğini belirtti. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca Türk lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak."

Dolar 10 TL mi oldu?

cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'ndan sonra kameralar karşısına geçerek yaptığı açıklama dolardaki havayı tersine çevirdi. Erdoğan'ın dövize endeksli TL mevduatı sistemi ile dövizde bir günde yüzde 30 değer kaybı yaşandı. Dolarda yaşanan düşüş 23 Aralık Perşembe günü de devam etti. Dolar 11 liranın altına düştü ve saat 14.10 sıralarında 10 lira 60 kuruşa kadar geriledi.

Dolar düştü mü?

Erdoüğan'ın açıklamasından sonra başlayan düşüş 23 Aralık'ta da devam etti. 23 Aralık Perşembe günü dolar uzun süre sonra yeniden 11 TL'nin altına indi. Uzmanlar dolardaki düşüşün bir süre daha devam edeceği görüşünde.

Dövizler bozdurulmaya başlandı

Kapalıçarşı'daki döviz bürolarının açılmasıyla vatandaşlar ellerindeki dolarları bozdurmaya başladı. Bazı döviz bürolarının ise işlem yapmadığı, ekranlarına fiyatları yansıtmadığı görüldü. Bazı kuyumcuların da altın bozdurmaya gelen vatandaşları "Bugün işlem yapmayacağız." diyerek geri çevirdiği gözlendi.

Döviz nedir?

Döviz, dar anlamda yabancı parayı temsil eden belgeler. Türkçede yabancı ülkelerin paralarına da döviz denmektedir. Herhangi bir ülkenin parasının, başka bir ülkenin (veya ülkelerin) parasına dönüştürülmesiyle ilgili işlemlere de döviz işlemi veya kambiyo işlemi denir. Döviz kelimesi Türkçeye Fransızca'daki deviseden geçmiştir. Genel olarak döviz dendiğinde milletlerarası ödemelerde kullanılan ödeme araçlarının tamamı ifade edilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.