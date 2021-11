DNC Group CEO’su Deniz Işın Coşkuner Dijital Alanda Şubeleşme Hakkında Açıklamalarda Bulundu

DNC Group’un kurucusu ve CEO’su genç iş insanı Deniz Işın Coşkuner, dijital dünyada şubeleşme konusunda merak edilen konulara değindi.

“Modern dünyanın ticari perspektifinde şubeleşme, klasik yaklaşımlardan daha farklı bir portföye sahip. Dijital dünya üzerinden yapılan girişimlerde şubeleşme, daha geniş kitlelere ulaşma hedefini taşıyor. Oysa klasik yaklaşımlarda ise marka tanınırlığı arttırarak hızla büyüme gibi daha geleneksel olarak tabir edebileceğimiz bir amacı benimsiyordu.” ifadelerini kullanan Deniz Işın Coşkuner'in yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

“Genişlemek İçin Sınırları Kaldırmalıyız”

Yeni dünya düzeninde ticari girişimlerin yaşam döngüsüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan genç iş insanı Deniz Işın Coşkuner; “Sınırların olabildiğince kalktığı modern dünyada, biz de genişlemek için sınırları kaldırmalıyız. Dolayısıyla her girişimin ana hedef olarak uluslararası alanı belirlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Yerellik her zaman olduğu gibi gelecekteki dünya düzeninde de önemli olacak ama gerçek hedef her daima dış dünya ile sınırların tamamen ortadan kalktığı geniş yelpazeli bir yönetişim anlayışı olmalı. Özellikle dijital dünyada iş yapanların şubeleşmeye önem vererek etki alanlarını ve buna bağlı olarak da hedef kitlelerini genişletmelerini öneriyorum. Biz DNC Group olarak henüz taze sayılabilecek yolcuğumuzda sınırları kaldırmaya yönelik hedeflerimizi önemli ölçüde gerçekleştirdik. Bugün; Hindistan, Almanya ve Kanada gibi ülkelerde şubelerimiz var.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“Hedefsiz Büyüme İstikrarsızlığı Getirir”

Ayrıca şirketler ve yeni girişimler için büyüme sürecinin son derece hayati bir öneme sahip olduğunun altını çizen başarılı iş insanı Deniz Işın Coşkuner; “Hangi sektörde olursa olsun şirketler için büyüme hedefleri hayati bir öneme sahip. Hedefsiz büyüme istikrarsızlığı getirir ve bu durum da en istenmeyen sonun ortaya çıkmasına sebep olur. Hedeflere yeteri kadar önem verilmezse girişimlerin yaşam döngüsü son derece zayıf ve kısır olacaktır. Bunun birçok örneğini yakın bir tarihte gördük. Özellikle ABD merkezli birçok devasa şirket, hedefsiz büyüdüğü için kısa sürede yok olma sürecine giriş yaptı. Maalesef ülkemizde de bu tarz örnekleri zaman zaman gözlemleyebiliyoruz. İstikrarlı, sürdürülebilir ve hedefleri olan bir şubeleşme modeli, şirketlerin varoluş sürecini olumlu biçimde destekleyecektir.” İfadelerini kullanarak şirketlerin büyüme sürecine çekti.

