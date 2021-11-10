Ankara Demirspor - Akhisar Belediyespor maçı canlı yayın!

2.Lig Beyaz Grup ekipleriden Ankara Demirspor kendi evinde Akhisarspor'u ağırlıyor.

TFF 2.Lig'de 12.hafta mücadelesinde Ankara Demirspor kendi sahasında Akhisar Belediyespor'u ağırlıyor. Bu nefesleri kesecek mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ankara Demirspor - Akhisar Belediyespor maçı 10 Kasım Çarşamba günü saat 13:00'da başlayacak.

Ankara Demirspor - Akhisar Belediyespor maçını ulusal ve yerel kanalların yayınlamayacağı belirtildi. Bu mücadelenin anlık takibi ise sitemizde yer alacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.