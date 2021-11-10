Ankara Demirspor - Akhisar Belediyespor maçı canlı yayın!
2.Lig Beyaz Grup ekipleriden Ankara Demirspor kendi evinde Akhisarspor'u ağırlıyor.
2021-11-10 11:21:24
TFF 2.Lig'de 12.hafta mücadelesinde Ankara Demirspor kendi sahasında Akhisar Belediyespor'u ağırlıyor. Bu nefesleri kesecek mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ankara Demirspor - Akhisar Belediyespor maçı 10 Kasım Çarşamba günü saat 13:00'da başlayacak.
Ankara Demirspor - Akhisar Belediyespor maçını ulusal ve yerel kanalların yayınlamayacağı belirtildi. Bu mücadelenin anlık takibi ise sitemizde yer alacaktır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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