Dijital İstihdam Eşleştirme Platformu tanıtıldı

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) iş birliğiyle gerçekleştirilen ​​​​​​​Dijital İstihdam Eşleştirme Platformu'nun (DİEP) tanıtımı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda projenin içeriğine ilişkin bilgi veren İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ekonomik büyüme ve gelişme için iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman sağlamanın önemine işaret etti.



Bunu temin edecek olanın ise mesleki eğitim okulları olduğunu dile getiren Avdagiç, şunları kaydetti: "Çünkü mesleki eğitim daha çok üretimin, daha çok ihracatın ve daha çok istihdamın verimli tarlasıdır. Ülkemizin iş gücü değerlerini yok olmaktan kurtarmak, ülke ekonomisine artı katkı sunmalarını sağlamak, ancak mesleki ve teknik okullarımızda okuyan öğrencilerimizi iş dünyasının bir parçası yapmakla mümkündür. Biz iş dünyası olarak şuna inanıyoruz ki, daha okurken doğru şekilde iş dünyasıyla buluşturulan öğrenci, üretmenin ve kazanmanın mutluluğunu tadacaktır. Öğrendiklerini uygulayabilmenin zevkine varacak, okul bilgisiyle işletmede edindiği pratik bilgileri bütünleştirip, etkileşim halinde her ikisini de geliştirme imkanı bulacaktır. Bu başarıldığında, ortaya çıkan sonucun ekonomide bir tek karşılığı vardır. O da verimliliğin artmasıdır, ekonomik gelişmedir. İş dünyası olarak bakanımıza teşekkür borçluyuz. Ülkemizde mesleki eğitimde sessiz bir devrimin gerçekleşmesinde önemli emeği geçmiştir. Hem bakan yardımcısı olduğu dönemde, hem de tüm sorumluluğu üstlendiği bakanlık vazifesi esnasında, mesleki eğitimin iş dünyasının ihtiyaçlarıyla örtüşen bir nitelik kazanmasında ciddi payı bulunuyor. Bu bizim için çok önemlidir. Çünkü Türkiye'nin son 200 yıldır başarmaya çalıştığı ekonomik kalkınmanın temelinde bu sorun var. Ve Türkiye'nin özel sektörüyle birlikte son 20 yılda başardığı üretim atağının temelinde de yine bu sorunu çözmek için attığı adımlar vardır."



"BAKANLIĞIN UYGULADIĞI YENİ POLİTİKALARIN NETİCESİNDE MESLEK LİSELERİ ÖZ EVLADA DÖNÜŞTÜ"



Bakanlığın uyguladığı yeni politikaların neticesinde, artık meslek liselerinin öz evlada dönüştüğünün altını çizen Avdagiç, gençlerin bilerek ve isteyerek mesleki ve teknik liseleri tercih ettiğini söyledi.



Avdagiç, "Şu an sadece biz İTO olarak 54 mesleki okulda hamilik görevi yapıyoruz. Hedefimiz İstanbul'da 300'e yaklaşan teknik lisenin tamamında hamilik sistemini kurmak." dedi.



İş dünyası olarak bakanlıkla birlikte süreç içinde çok iyi yol yürüdüklerine dikkati çeken Avdagiç, tanıtımı yapılan projeye ilişkin şunları söyledi: "Şimdi ikinci önemli eşiğin önünde duruyoruz. İkinci aşamanın proje adı DİEP Yazılımı. Böylece dijital çağın ruhuna uygun bir şekilde, meslek liseleri ile iş dünyasını istihdamda doğru ve hızlı bir şekilde buluşturacak bir yazılım devreye girecek. Projenin önemini, belki en iyi şöyle özetleyebilirim; ilk kez ülkemizde bu kadar kapsamlı bir istihdam eşleştirme platformu hayata geçirilmiş olacak. Bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığımızla yapılan projelere en büyük desteği veren iş dünyası temsilcisi olarak, çok önemsediğimiz DİEP Projesine de yine en büyük maddi ve manevi desteği veren kurum olacağız. Çünkü 683 bin üyesi ve bunların 1,2 milyona yaklaşan ortaklarıyla birlikte Dijital İstihdam Eşleştirme Projesi'nin en büyük kullanıcısı biz olacağız. Bugüne kadar üyelerimizin ihtiyaç duyduğu vasıflarda ara eleman ya da stajyer bulamama gibi sorunlara ciddi çözüm olacağını düşünüyoruz. Çünkü bize göre DİEP, hem okullar, hem işletmeler açısından hedefi 12'den vuran bir proje olacak. DİEP Projesiyle girdiğimiz ikinci eşiği de başarıyla geçtiğimizde, okul-iş dünyası arasında ikinci sağlam bir köprüyü de işler hale getirmiş olacağız."



"BİZ SANAYİCİLERİ İLGİLENDİREN KONULARIN BAŞINDA HİÇ KUŞKUSUZ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GELİYOR"



İSO Başkanı Bahçıvan, tanıtımı gerçekleştirilen projeyle, sanayi ve üretim hayatında önemli ve yeni bir adım atıldığının altını çizdi.



Sanayinin rekabetçi yapısını geliştirebilmesi ve koruyabilmesi için nitelikli işgücünün büyük önem taşıdığına dikkati çeken Bahçıvan, şunları söyledi: "Çünkü toplumsal yaşamımızı kökten değiştireceğini şimdiden gördüğümüz yenilikler hızla hayatımıza giriyor. Bu da bizleri, gelişen yeni koşullara uyum sağlayacak işgücünü yetiştirmek için daha rekabetçi bir eğitim sistemini aramaya zorunlu kılıyor. Bu noktada, biz sanayicileri ilgilendiren konuların başında da hiç kuşkusuz mesleki ve teknik eğitim geliyor. Bugün, meslek liselerinde eğitim öğrenim gören öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için çok önemli bir fırsatı daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizi nitelikli işletmelerle buluşturmak için bakanlığımız, İstanbul Ticaret Odamız ve tüm paydaşlarımızla, geniş kapsamlı bir Dijital İstihdam Eşleştirme Platformu üzerinde çalışıyoruz. Bu platformla, hem işletmelerimiz hem de öğrencilerimiz çevrim içi bir sistem kanalıyla aradıkları işe ve aradıkları nitelikte elemana yani aranan elemanlara çok daha çevik bir şekilde erişebilecekler. Temennimiz, en ince detayına kadar öğrencilerimiz ve sanayimizin yararına olacak şekilde tasarlanan bu sistemle her bir öğrencimizin becerileri ve ilgi alanları doğrultusunda en uygun işletmede istihdam edilmesini sağlamak."



İSO'nun Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle, 2019 başından beri güçlü ve fonksiyonel bir iş birliği yürüttüğünü aktaran Bahçıvan, bu platformun da mesleki eğitimin her alanında olduğu gibi istihdam konusunda da Türkiye'ye model oluşturacak bir zemin hazırlayacağını dile getirdi.



Bahçıvan, "Bu projeyi bakanlığımız tarafından bugüne kadar sanayinin, sanayicinin ve daha da önemlisi ülkenin yararına atılmış en önemli adımlardan biri olarak görüyoruz. 3 yılı aşkın bir süre önce başladığımız mesleki eğitim yolculuğumuz, hayallerimizi her daim yükselterek ve gerçeğe dönüştürerek ilerlemeye devam ediyor. Biz ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğinin mesleki eğitimi güçlendirmekten geçtiğini çok iyi biliyoruz ve bunun için çalışmaya, hayal etmeye, çocuklarımıza yeni fırsatların kapısını açmaya hep birlikte devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



PROJEDEN



Toplantıda verilen bilgilere göre, işverenlerin ihtiyaç duydukları çalışanların özelliklerini detaylı kriterleri girerek, mesleki ve teknik eğitim veren okul ve merkezlere ilan edebilecekleri DİEP Yazılımı için start verildi.



DİEP Yazılımı ile halen 560 bin öğrenciye ulaşan Mesleki Eğitim Merkezi Programı (MEMP) ile oluşan istihdam hareketliliğini daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Kurulacak sistem ile hem işveren, çalışan taleplerini okullara iletebilecek hem de okul ve merkezler öğrencilerini, sistem üzerinde pek çok kritere bağlı olarak işverenlere yönlendirebilecek.



Proje sayesinde istihdam ve staj süreçlerinin işveren ve çalışanın beklentilerini karşılaması, sonrasında tam zamanlı istihdamın gerçekleşmesi öngörülüyor.