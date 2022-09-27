DEV İNDİRİM | 27 Eylül motorin-benzin indirim | Motorine (mazot) indirim mi geldi? Bu akşam (gece) mazota indirim var mı? 27-28 Eylül motorin indirim oldu mu? soruları araç sahipleri tarafından her sabah ve her akşam soruluyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilme araç sahiplerini benzin ve motorine indirim beklentisini artırdı. Gelen son iddialar ise araç sahiplerini oldukça sevindirecek cinsten. Benzin ve mazota (motorin) dev indirimin kapıda olduğu ifade ediliyor.

DEV İNDİRİM | 27 Eylül motorin-benzin indirim | Motorine (mazot) indirim mi geldi? Bu akşam (gece) mazota indirim var mı? 27-28 Eylül motorin indirim oldu mu? soruları araç sahipleri tarafından her sabah ve her akşam soruluyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilme araç sahiplerini benzin ve motorine indirim beklentisini artırdı. Gelen son iddialar ise araç sahiplerini oldukça sevindirecek cinsten. Benzin ve mazota (motorin) dev indirimin kapıda olduğu ifade ediliyor.

Rusya'nın uluslararası hukuku ayaklar altına alarak Ukrayna'ya saldırması üzerine başlayan enerji krizi son zamanlarda yerini sakinliğe ve durgunluğa bırakmış durumda. Brent petrol fiyatları Rusya'nın enerji ürünlerine uygulanan ambargo kararlarından sonra 130 dolar seviyesini aşmıştı. Son zamanlarda ise brent petrolde düşüş yaşanıyor. Son 9 ayın en düşük seviyesine gelen brent petrol araç sahipleriende benzin ve mazota indirim beklentisi oluşturdu. 27 Eylül'de benzin ve motorine indirim yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor.

Benzin ve mazota (motorin) dev indirim kapıda

Brent petrolde yaşanan hızlı fiyat düşüşü benzin ve mazota indirim olarak yansıması bekleniyor. İndirim için kulağa gelen rakamlar ise araç sahiplerini oldukça heyecanlandırıyor. Gelen son iddialara göre akaryakot fiyatlarına 5 TL'den fazla indirim bekleniyor. Ancak bu rakamlar henüz resmi olarak açıklanan rakamlar değil. 27 Eylül'de şu anda benzin ve mazota indirim haberi gelmedi.

27 Eylül motorin-benzin indirim var mı?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile başlayan enerji krizi şimdilik atlatılmış gibi görünüyor. Rusya'nın petrol ve doğalgaz ürünlerine uygulanan ambargo sonrası uluslararası piyasada brent petrol fiyatları adeta uçuşa geçmişti. Ülkemizde de brent petrol fiyatlarında yaanan artışa paralel olarak benzin ve mazota peş peşe zamlar geldi. 30 TL seviyesine kadar çıkan benzin ve mazot litre fiyatları son gelen indirimlerle birlikte düştü. Brent petrolde yaşanan gerileme sonrası benzin ve mazota indirim beklentisi de ortaya çıkıyor. 27 Eylül Salı'yı 28 Eylül Çarşamba'ya bağlayan gece benzin ve mazota indirim gelip gelmeyeceği araç sahipleri tarafından merakla bekleniyor.

Motorine (mazot) indirim mi geldi?

Brent petrolde hızlı bir düşüş evresine girildi. Brent petrol 138 dolar seviyesinden 820 doların altına düştü. Brent petrolde yaşanan düşüş benzin ve motorin litre satış fiyatlarına indirim olarak yansıyabilir. Ancak 27-28 Eylül tarihleri arasında benzin ve mazot indirimine dair resmi açıklama gelmedi.

Brent petrol ne kadar? 27 Eylül

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,95 dolardan işlem görüyor. Dün 86,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,32 artarak 83,95 dolar oldu.

27 Eylül güncel benzin fiyatları

İstanbul / Avrupa 19,22 Lira

İstanbul / Anadolu 19,23 Lira

Ankara 19,35 Lira

İzmir 19,34 Lira

27 Eylül güncel mazot fiyatları

İstanbul / Avrupa 23,06 Lira

İstanbul / Anadolu 23,08 Lira

Ankara 23,17 Lira

İzmir 23,21 Lira

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