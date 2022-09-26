26 Eylül benzin-mazot indirim | Mazota indirim mi yapıldı? Bu akşam mazota indirim geldi mi? 26-27 Eylül mazot ne kadar oldu? Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması ile başlayan süreçte dünya piyasalarında petrol fiyatları adeta uçuşa geçmişti. Yaşanan gelişmeler sonrası yurt içinde de benzin ve mazota (motorin) peş peşe zamlar yapıldı. Ancak son günlerde brent petrolde yaşanan düşüş araç sahiplerinde indirim beklentisi oluşturdu. 26 Eylül Pazartesi ve 27 Eylül Salı günleri araç sahipleri benzin ve mazota indirim yapılıp yapılmayacağını araştırıyor.

26 Eylül benzin-mazot indirim | Mazota indirim mi yapıldı? Bu akşam mazota indirim geldi mi? 26-27 Eylül mazot ne kadar oldu? Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması ile başlayan süreçte dünya piyasalarında petrol fiyatları adeta uçuşa geçmişti. Yaşanan gelişmeler sonrası yurt içinde de benzin ve mazota (motorin) peş peşe zamlar yapıldı. Ancak son günlerde brent petrolde yaşanan düşüş araç sahiplerinde indirim beklentisi oluşturdu. 26 Eylül Pazartesi ve 27 Eylül Salı günleri araç sahipleri benzin ve mazota indirim yapılıp yapılmayacağını araştırıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile Rusya'ya enerji ve finans alanında büyük yaptırımlar uygulandı. Ambargoların hedefinde olan Rus petrolleri dünya petrol piyasasını da derinden sarstı. Brent petrol fiyatlarında yaşanan büyük artışlar dünya ülkelerinde akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıdı. Ancak Eylül aylarına girdiğimiz şu günlerde brent petrol fiyatları savaş öncesi konuma kadar geriledi. Benzinli ve dizel araç sahipleri de yaşanan gelişmelerden sonra benzin ve mazota zam yada indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

26 Eylül benzin-mazot indirim

Araç sahipleri petrol piyasasında yaşanan gerilemenin ardından benzin ve mazota indirim yapılacak mı? sorusuna yanıt arıyor. Güne akaryakıt indirimi ve zammı gelişmelerini takip ederek başlayan araç sahipleri brent petrolde yaşanan düşüş ile indirim konusunda oldukça umutlu. Sektör kaynaklarından 26 Eylül'de akaryakıta indirim yada zam yapılması yönünde bir açıklama henüz gelmedi.

Mazota indirim mi yapıldı?

Uluslararası piyasada petrol fiyatları son 9 ayın en düşük seviyesini gördü. Petrol fiyatlarındaki düşüşü,n yurt içinde akaryakıt fiyatlarına indirm olarak yansıması bekleniyor. Ancak yurt içinde döviz kurunda yaşanan hafif yükseliş benzin ve mazota yapılması beklenen indirimleri frenleyebilir.

Bu akşam mazota indirim geldi mi? 26-27 Eylül

26 Eylül Pazartesi ve 27 Eylül Salı günü için henüz akaryakıta indirim yada zam haberi gelmedi. Sektör temsilcilerinden gelecek olan zam yada indirim haberleri sonrası içeriğimizi güncelleyeceğiz.

26 Eylül Brent petrol ne kadar?

Brent petrolde düşüş devam ediyor. Dün 90,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolde yaşanan düşüşün devam etmesi ile yurt içinde benzin ve maotun (motoin) litre satış fiyatlarına da indirim bekleniyor.

26 Eylül benzin ne kadar?

İstanbul / Avrupa 19,22 TL

İstanbul / Anadolu 19,23 TL

Ankara 19,35 TL

İzmir 19,34 TL

26 Eylül mazot ne kadar?

İstanbul / Avrupa 23,06 TL

İstanbul / Anadolu 23,08 TL

Ankara 23,17 TL

İzmir 23,21 TL