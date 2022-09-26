26 Eylül benzin indirim var mı? Bu akşam (gece) benzine indirim var mı? Benzine indirim mi yapıldı? 26-27 Eylül benzin indirim son dakika var mı? soruları araç sahipleri tarafından 26 Eylül Pazartesi'yi 27 Eylül Salı'ya bağlayan gece sorulmaya başlandı. Brent petrolde düşüş devam ediyor. 9 ayın dibini gören brent petrol fiyatları benzin ve mazota (motorin) indirimin de habercisi olarak değerlendiriliyor.

26 Eylül benzin indirim var mı? Bu akşam (gece) benzine indirim var mı? Benzine indirim mi yapıldı? 26-27 Eylül benzin indirim son dakika var mı? soruları araç sahipleri tarafından 26 Eylül Pazartesi'yi 27 Eylül Salı'ya bağlayan gece sorulmaya başlandı. Brent petrolde düşüş devam ediyor. 9 ayın dibini gören brent petrol fiyatları benzin ve mazota (motorin) indirimin de habercisi olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası hukuku hiçe sayarak Ukrayna topraklarını işgale kalkışan Rusya'ya enerji ve fnans alanında büyük bir ambargo uygulandı. Başta ABD ve AB olmak üzere pek çok ülkenin ambargosu sonrası dünya genelinde brent petrol fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Brent petroldeki artışa paralel olarak petrolü yurt dışından döviz ile alan ülkelerde benzin ve mazot litre satış fiyatlarına zam üstüne zam yapıldı. Ülkemizde de benzin ve motorin litre fiyatı 30 TL'ye kadar çıkmıştı. Ancak brent petrolde yaşanan düşüş sonrası son haftalarda benzine ve mazota peş peşe indirimler geldi.

26 Eylül benzin indirim var mı?

Brent petrolde düşüş eğilimi devam ediyor. Savaş öncesi dönemin de altını gören brent petrol fiyatları araç sahiplerini heyecanalandırıyor. Benzinli ve dizel araç sahipleri 26 Eylül'de akaryakıt fiyatarına indirim yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt arıyor. Brent petrolde yaşanan düşüş ile birlikte benzin ve mazota indirim gelebilir. Ancak henüz indirime dair resmi bir açıklama gelmedi.

Bu akşam (gece) benzine indirim var mı?

Benzinli araç sahipleri brent petrolde yaşanan gerileme sonrası bu "26 Eylül bu akşam (gece) benzine indirim var mı?" sorularına yanıt arıyor. Brent petrolde yaşanan her fiyat gerilemesi benzin ve motorine indirim anlamına gelyor. Benzine indirim konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. 26 Eylül'de benzin ve mazota indirim bulunmuyor. Ancak brent petrolde fiyatların düşmesi benzin ve mazota indirim ihtimallerini güçlendiriyor.

26-27 Eylül benzine indirim var mı?

Sektör temsilcileri akaryakıta indirim bekliyor ancak indirimin ne zaman uygulanacağı konusunda resmi bir açıklama ve duyuru gelmedi.

26 Eylül Brent petrol ne kadar?

Dün 90,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,5 azalarak 83,77 dolar oldu

Benzin nedir?

Benzin, petrolden imal edilen bir tür yakıt.

150 °C'a kadar ham benzin, 150-250 °C'a kadar gaz yağı, kerosen, jet yakıtı, 250-350 °C'a kadar dizel yakıtı, 350 °C'dan sonra da ağır yağlar elde edilir.

Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120'den fazla hidrokarbon ihtiva eder. Bunların çoğu doymuş hidrokarbon yapısında olup, 4'den 12'ye kadar karbon ihtiva ederler.

Sentetik olarak benzini Alman kimyager Bergius'un metodu ile kömürden elde etmek mümkündür. Bu metoda göre kömür yüksek basınç altında katalitik hidrojenasyon ile sıvı hidrokarbonlara dönüştürülür.

Fischer-Tropsch ise karbonmonoksit ile hidrojeni katalitik olarak birleştirerek sıvı hidrokarbon elde etmiştir. Her iki metot ile hem daha pahalı hem de daha kalitesiz benzin elde edilmektedir. Ancak yakın bir gelecekte bu işlemlerin ticari önemi olma ihtimali vardır.

Organik bileşenlerin parçalanması, katalitik veya ısı ile bozulmasıyla elde edilen benzin, bugünün motorlarının çoğu için gerekli olan yüksek performansı sağlar. Benzin en fazla içten yanmalı motorlarda ve bir dereceye kadar da özel sobalarda yakıt olarak, organik kimyada ise çözücü olarak kullanılır. Yağ endüstrisinin ilk zamanlarında büyük ölçüde atılan benzin, otomobil sanayiinin gelişmesiyle büyük önem kazanmıştır. Motor benzininin kaynama noktası 32,2 °C ile 210 °C arasındadır.