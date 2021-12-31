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TIMETURK / EKONOMİ / Depozitolu alışveriş dönemi başlıyor!

Depozitolu alışveriş dönemi başlıyor!

Depozitolu alışveriş dönemi haziran ayından itibaren başlayacak; sistemin geri dönüşüme 1.4 milyar TL’lik katkı sağlaması hedefleniyor

3 Saat Önce
2021-12-31 09:58:40
Depozitolu alışveriş dönemi başlıyor!

Ücretli poşet uygulaması ile ilk adımı atılan atık sistemindeki değişimde, 1 Ocak 2022 itibarıyla yeni bir aşamaya geçiliyor. Ambalajlara getirilecek zorunlu depozito uygulaması ile milyarlarca liralık yeni bir geri dönüşüm sistemi hayata geçecek. Tüm cam, pet şişe ve plastik ambalajlarda zorunlu depozitolu satış uygulanmasını öngören tasarı ile perakende noktalarında satılacak bu ambalaja sahip her bir ürün için ücretin standart 50 kuruş olması bekleniyor.

Yine perakende mağazalarında iade noktalarının kurulmasını öngören sistem Haziran 2022 itibarıyla, vatandaşlara depozito iadesine başlayacak.

1.4 MİLYARLIK KATKI

Sistemin 1 Ocak itibarıyla şirketlerin adaptasyon sürecini başlatacağını kaydeden Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, büyük bir geri dönüşüm ekonomisinin oluşacağını vurguladı. Türkiye'de yıllık kullanılan 20 milyar adetlik içecek ambalajının 9 milyarının PET şişe olduğunu dile getiren Eroğlu, bu uygulama ile ekonomiye yılda 1.4 milyar liralık katkı sağlanabileceğini söyledi. Yüksek bir depozito fiyatının vatandaşı teşvik edeceğini anlatan Eroğlu, “Vatandaş, birkaç şişeyi veya ambalajı iadeye götürdüğünde bir ekmek parası alabilmeli. Bu alanda en büyük tüketim yüksek gelir grubunda” diye konuştu.

1 MİLYON TON ATIĞIN ÖNÜNE GEÇECEK

Son iki gündür Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda süren görüşmelerde depozito ücretinin hangi seviyede olacağı tartışılırken, 50 kuruş öne çıkan fiyat seviyesi oldu.

Sistemin doğru işlemesi halinde Türkiye'de her yıl 1 milyon ton ilave atığın oluşmasının önüne geçmesi bekleniyor. Türkiye'de her yıl kullanılan içecek ambalajı miktarı kişi başı yılda 279 adet ve toplamda 20 milyar adet, ancak yapılan projeksiyonlarda 2030 başlarında bu rakamın toplamda 30 milyara çıkacağı öngörülüyor. Sistem, 2022 yılında devreye girdiğinde Türkiye'de 263 bin ton/yıl karbon emisyonunda azalma meydana getirecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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