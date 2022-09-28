Çocuk yardımı başvurusu başladı mı? Çocuk yardımı ne zaman yatacak? Çocuk Destek Bileşeni ne zaman? Çocuk yardımı kaç TL oldu? Sosyal yardım alanları sevindiren açıklama ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Erdoğan sosyal yardım oranlarının artırılacağını açıklamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise yeni sosyal yardım ödemeleri hakkında bilgi verdi. Yanık ayrıca çocuk sayısına göre hanelere aylık ödeme yapılması yönünde çalışma yapıldığını da açıkladı. Sosyal yardım alan aileler ise 'çocuk yardımı ödemesi ne zaman yapılacak?' sorularını sormaya başladı.

Çocuk yardımı başvurusu başladı mı? Çocuk yardımı ne zaman yatacak? Çocuk Destek Bileşeni ne zaman? Çocuk yardımı kaç TL oldu? Sosyal yardım alanları sevindiren açıklama ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Erdoğan sosyal yardım oranlarının artırılacağını açıklamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise yeni sosyal yardım ödemeleri hakkında bilgi verdi. Yanık ayrıca çocuk sayısına göre hanelere aylık ödeme yapılması yönünde çalışma yapıldığını da açıkladı. Sosyal yardım alan aileler ise "çocuk yardımı ödemesi ne zaman yapılacak?" sorularını sormaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal yardım oranlarının artırılacağını daha önceki konuşmasında belirtmişti. Bu kez ise açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Bakan Yanık açıklamasında Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamını genişlettiklerini belirtti. Derya Yanık ayrıca sosyal yardım alan ailelere çocuk başına ödeme de yapılacağını duyurdu.

Çocuk yardımı başvurusu başladı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal yardımlarda artışa gidildiğini açıkladı. Yanık "Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL'ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450 TL - 600 TL olan destek tutarımızı 850 - 1.250 TL'ye yükseltiyoruz” dedi. Derya Yanık ayrıca “Çocuk Destek Bileşeni” kapsamında sosyal yardım alan ailelerde çocuk başına aylık ilave ödeme yapılacağını duyurdu.

Çocuk Destek Bileşeni ne zaman?

Bakan Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlayacaklarını kaydederek, “Çocuk Destek Bileşeni” kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini belirtti.

Çocuk yardımı kaç TL oldu?

Bakan Yanık çocuk yardımına dair yaptığı açıklamada “Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız” dedi.

Çocuk yardımı ne zaman yatacak?

Çocuk yardımı ödemelerinin ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde konuya dair duyuruların yapılması bekleniyor.

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