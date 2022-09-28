Elektrik Tüketim Desteği ne kadar oldu? Elektrik yardımına zam mı yapıldı? 2022 Elektrik sosyal yardım kaç TL? Cumhurbşkanı Erdoğan sosyal yardımların artırılacağı müjdesini daha önce vermişti. Bugün ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyaal yardımlara zam yapıldığını ve ödenecek yeni ücretleri duyurdu. Elektrik Tüketim Desteği de zam sonrası arttı. İşte 2022 zamlı elektrik desteği yardımı...

Elektrik Tüketim Desteği ne kadar oldu? Elektrik yardımına zam mı yapıldı? 2022 Elektrik sosyal yardım kaç TL? Cumhurbşkanı Erdoğan sosyal yardımların artırılacağı müjdesini daha önce vermişti. Bugün ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyaal yardımlara zam yapıldığını ve ödenecek yeni ücretleri duyurdu. Elektrik Tüketim Desteği de zam sonrası arttı. İşte 2022 zamlı elektrik desteği yardımı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması sosyal yardım alan yüz binlerce kişiyi sevindirdi. Yüksek enfasyon nedeniyle yardım oranlarında artış yapıldı. Derya Yanık açıklamasında "Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL'ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450 TL - 600 TL olan destek tutarımızı 850 - 1.250 TL'ye yükseltiyoruz” dedi. Bu açıklamanın ardından elektrik yardımı oranının ne kadar olduğu da pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. İşte Elektrik Tüketim Desteği ne kadar oldu? Elektrik yardımına zam mı yapıldı? 2022 Elektrik sosyal yardım kaç TL?

Elektrik yardımına zam mı yapıldı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal yardımlara gelen zamlarla birlikte Elektrik Tüketim Desteğinde de artışa g idildiğini açıkladı.

Elektrik Tüketim Desteği ne kadar oldu?

Türkiye Aile Desteğinden yararlanan haneleri Elektrik Tüketim Desteğinden de yararlandıracaklarının bilgisini veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık “Programa başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere ETD sağlanmasına dair tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bu doğrultuda 1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (108 TL), 3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (144 TL), 4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (180 TL) ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (216 TL) sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Elektrik Tüketim Desteği yardımını kimler alabilir?

3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneleri kapsayan bir yardım programıdır. Söz konusu destek programından, SYD Vakıfları tarafından 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; düzenli merkezi yardım ve aylıklara (Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY), Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ), Şartlı Eğitim - Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY), Çoklu Doğum Yardım Programı, Kronik Hastalık Yardım Programı, Engelli Aylıkları, Yaşlı Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı)ilişkin hak sahipliği belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden haneler faydalandırılmaktadır.