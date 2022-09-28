Doğalgaz yardımı ne kadar oldu? Doğal gaz yardımına zam mı yapıldı? Sosyal doğal gaz fatura yardımı parası aylık 900 TL- 2.500 TL mi oldu? Devlet tarafından verilen sosyal yardımları alan vatandaşlar ödemelere zam yapılmasını bekliyordu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal yardım ödemelerinde artış olacağını açıklamıştı. Bugün ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yeni oranları açıkladı. Doğal gaz yardımı alan ailelere de ödenecek yardım miktarı artırılıyor. Buna göre sosyal yardım kapsamında doğalgaz fatura desteği alan hanelere de ödemeler ciddi oranda arttı.

Doğalgaz yardımı ne kadar oldu? Doğal gaz yardımına zam mı yapıldı? Sosyal doğal gaz fatura yardımı parası aylık 900 TL- 2.500 TL mi oldu? Devlet tarafından verilen sosyal yardımları alan vatandaşlar ödemelere zam yapılmasını bekliyordu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal yardım ödemelerinde artış olacağını açıklamıştı. Bugün ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yeni oranları açıkladı. Doğal gaz yardımı alan ailelere de ödenecek yardım miktarı artırılıyor. Buna göre sosyal yardım kapsamında doğalgaz fatura desteği alan hanelere de ödemeler ciddi oranda arttı.

Sosyal yardım ödemelerine artış yapıldı. Açıklamayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu. Bakan Yanık Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamının geniletildiği açıklamasını yaptı. Bu genişleme ile birlikte pek çok sosyal yardım ödemesi alan vatandaşların aldığı ödemelere zam yapıldı. Bakan Yanık açıklamasında "Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL'ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450 TL - 600 TL olan destek tutarımızı 850 - 1.250 TL'ye yükseltiyoruz” dedi.

Doğal gaz yardımına zam mı yapıldı?

Sosyal yardım alan ailelere arsında doğalgaz yardımı alanlara da yeni dönemde ödemeler zamlı yapılacak. Bakan Yanık doğal gaz Tüketim Desteği'nde 3 milyar TL'lik bir destek sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Doğalgaz yardımı ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık doğalgaz fatura yardımıda artışa gidildiğini duyurdu. Yanık açıklamasında şunları söyledi: “2022 yılı kış dönemi için destek tutarlarımızı artırdık. Hak sahibi vatandaşlarımıza yönelik yıllık 415 TL ile 1.150 TL arasında ilden ile değişkenlik gösteren yardım tutarımızı 900 TL ile 2.500 TL arasında olacak şekilde artırdık” dedi.

Sosyal doğal gaz fatura yardımı parası aylık 900 TL- 2.500 TL mi oldu?

2022 yılı kış dönemi için söz konusu destek programına yönelik başvuruları Eylül ayının ilk haftası itibariyle e-devlet üzerinden yeniden almaya başladıklarını hatırlatan Bakan Yanık, yeni başvuru döneminde sadece ev sahiplerine değil aynı zamanda kiracı olan tüm sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşlarımıza da doğalgaz desteklerinden faydalanma imkanı sunuyoruz” şeklinde konuştu. Yanık açıklamasında "Yardım tutarımızı 900 TL ile 2.500 TL arasında olacak şekilde artırdık” dedi.

Doğalgaz yardımı kimler alabilir?

Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programından faydalanmak isteyen vatandaşların, e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla başvurularını yapabildiğini hatırlatarak yeni tutarların da Kasım ayı ödemelerine yansıtılacağını vurguladı.