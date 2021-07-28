'Çin:Teknolojide devlet regülasyonu sıkıntısı'

'Didi, Tencent, Alibaba gibi şirketler bunun hedefi olabilecek konumda. Trump dönemindeki ABD politikaları, yoğun şekilde ticaret savaşı üzerinden aslında bu teknoloji baskınlığını kırmaya yönelikti...'

"Çin'in teknoloji sektörünü çevreleyen düzenleme korkuları yatırımcı hissiyatı üzerinde baskı oluşturuyor. Özel sektör şirketlerini kontrol etmeye yönelik devlet müdahalesi korkusu, gölge etkisi yaratırken Asya Pasifik bölgesinde spesifik olarak risk iştahı da bir hayli düşük" değerlendirmesinde bulunan Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, Çin'deki ekonomik konjonktüre yer verdiği analizinde çarpıcı değerlendirmelerde bulundu...

"Pekin yönetiminin bunu yapmaktaki amacı belli: Teknoloji şirketlerinin çok baskın hale gelmesini önlemek." diyen Erkan analizinde şunları vurguladı: "Didi, Tencent, Alibaba gibi şirketler bunun hedefi olabilecek konumda. Trump dönemindeki ABD politikaları, yoğun şekilde ticaret savaşı üzerinden aslında bu teknoloji baskınlığını kırmaya yönelikti. Çin hükümeti ise kumanda ekonomisi mekanizmasına benzer regülasyonlar getirirse, bu etkinliği Trump politikalarının devamına gerek kalmadan sağlayacak gibi görünüyor.

Dolayısıyla çok anlam verilebilecek durumlar değil, piyasalar da böyle düşünüyor ki fiyatlama oldukça negatif gerçekleşti. Aynı zamanda büyük şirketlerden Huarong ve Evergrande de sıkıntı teşkil ediyor. Özellikle Evergrande'nin borçluluk profili Hong Kong bankalarının projeler için ipotek vermeyi durdurmalarına yol açtı.

Bu da finansman yaratma sıkıntısı demek oluyor. Finansmanı ya kredi kullanarak, ya da tahvil ihracı ile borçlanma yaparak yaratmak durumundasınız. Şirketlerde ödeme sıkıntısı varsa, kredi mekanizmasını gevşetmek fonksiyonel bir aksiyon değil, yeni riskler yaratırsınız"

Erkan analizinde şunlara yer verdi: "Yazının başlığı Çin, ancak Fed kararları öncesinde bazı göz önünde olmayan dinamiklere değinmekte fayda var. Statükoyu değiştirecek bir açıklama dünkü ön izlemede de belirttiğimiz gibi beklemeyiz. Fed karar metninden çok, Powell konuşması tapering tartışmalarına dair daha fazla ayrıntı ortaya koyarsa kayda değer olabilir. Bankanın yönetim kademesi enflasyonun, yoğun şekilde yeniden açılmaya bağlı şişen kalemlerden kaynaklı normale indirgeneceğini düşünüyor.

Tabii, buna meydan okuyacak gelişmeler başta artan Covid enfeksiyonları olmak üzere meydana gelecektir. Bunun bir de finansal sistem ve zombi şirket boyutu var ki, Fed'in pozisyonunu uzun süre muhafaza etmesine en büyük engeli teşkil edecek faktörlerden başta geliyor.

Nedeni; kredi piyasası üzerinden oluşturulacak ısınma etkisi. Reel olarak derin negatif olan faizler, bankalardan mevduat çıkışına ve daha fazla kredi çıkışına neden oluyor. Kredi pompalaması, ticari kredilerin geri ödenebilirliği anlamında da risk teşkil ediyor. Lokal ve KOBİ tarzı işletmeler finansman sorunu yaşamaya devam ediyorlar, pandemi döneminde de sabit giderlerini önemli bir bölümü finanse etmek durumunda oldular. Krizden çıkış için kullanılan politika düzlemi, olması gerekenden uzun süre devam ettirilirse zombi şirket yaratma potansiyeline sahip"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.