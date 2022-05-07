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TIMETURK / EKONOMİ / Eşi vefat eden kadınlara ne kadar maaş veriliyor? Eşi ölen kadın ne kadar maaş alır 2022? Eşi ölen kadın maaş için nereye başvuru yapar?

Eşi vefat eden kadınlara ne kadar maaş veriliyor? Eşi ölen kadın ne kadar maaş alır 2022? Eşi ölen kadın maaş için nereye başvuru yapar?

Eşi vefat eden kadınlara ne kadar maaş veriliyor? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen yardımlar sıklıkla araştırılıyor. Bu kapsamda eşi vefat eden kişilere de eşleri üzerinden maaş bağlanıyor. Peki eşi ölen kadın ne kadar maaş alır 2022? Eşi ölen kadın maaş için nereye başvuru yapar? İşte merak edilen detaylar...

3 Gün Önce
2022-05-07 17:14:09
Eşi vefat eden kadınlara ne kadar maaş veriliyor? Eşi ölen kadın ne kadar maaş alır 2022? Eşi ölen kadın maaş için nereye başvuru yapar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen yardımlar sıklıkla araştırılıyor. Bu kapsamda eşi vefat eden kişilere de eşleri üzerinden maaş bağlanıyor. Peki eşi ölen kadın ne kadar maaş alır 2022? Eşi ölen kadın maaş için nereye başvuru yapar? İşte merak edilen detaylar...

Eşi vefat eden kadınlara ne kadar maaş veriliyor?

Eşinin üzerinden maaş baplamak isteyen kişinin ikamet ettiği il/ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuruda bulunması gerekir. Hak sahiplerinin hesaplarına aylık 325 TL olmak üzere iki ayda bir 650 TL tutarında yardım aktarılmaktadır.

Muhtaçlık durumunun ortadan kalkması bu yardımı almaya engeldir.

Eşi ölen kadın ne kadar maaş alır?

Muhtaçlık durumunda devlet tarafından 325 TL iki ayda bir destek verilir. Fakat ölen eşin çalışma durumu, çalışma şartları ve sigortalılık durumuna göre sigortadan alacağı para değişmektedir. Devlet tarafından verilen yardım ve sigortalı kişinin hakkı birbirine karıştırılmamalıdır.

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