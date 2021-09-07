Birçok kişinin özellikle merak ettiği konuların başında gelen çek tahsili nasıl yapılır sorusu oldukça sık sorulan sorulardan biridir. İnternet üzerinden araştırma yapan vatandaşlar çek tahsili nasıl yapılır, çek tahsili yapılırken nelere dikkat edilir gibi konuları öğrenmek istemektedirler. Peki çek nedir? Çek tahsili nasıl yapılır? Çek tahsili yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Çekin tarafları kimlerdir? Çekin geçerli olabilmesi için uyulması gereken kurallar nelerdir? İşte tüm detayları ile çek tahsili nasıl yapılır? sorusunun cevabı…

Birçok kişinin özellikle merak ettiği konuların başında gelen çek tahsili nasıl yapılır sorusu oldukça sık sorulan sorulardan biridir. İnternet üzerinden araştırma yapan vatandaşlar çek tahsili nasıl yapılır, çek tahsili yapılırken nelere dikkat edilir gibi konuları öğrenmek istemektedirler. Peki çek nedir? Çek tahsili nasıl yapılır? Çek tahsili yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Çekin tarafları kimlerdir? Çekin geçerli olabilmesi için uyulması gereken kurallar nelerdir? İşte tüm detayları ile çek tahsili nasıl yapılır? sorusunun cevabı…

Ticaretin vazgeçilmez unsurlarından biri olan çekler, birçok kişi ve kurum tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. En genel tabir ile çek, bir kişinin kendi hesabından belirlediği bir miktarı çek üzerinde yazan kişiye havale etmesidir. Çekler Türk Ticaret Kanunu'na göre düzenlenir ve hukuki anlamda herhangi bir vadesi yoktur.

Çek tahsili nasıl yapılır?

Çek tahsili yapabilmenin çeşitli yolları vardır. Çek sahipleri çeklerini banka üzerinden tahsil edebilecekleri gibi takas yolu ile de tahsil edebilir. Çekini bankadan tahsil etmek isteyen vatandaşların izlemesi gereken yol şöyledir;

Çek sahipleri bankaya bizzat başvuruda bulunarak çeklerinin tahsilini yapabilmektedirler. Çek sahibinin çeki tahsil edebilmesi için öncelikli gereken hususlardan biri, kendisinin isminin yazılmasıdır. Eğer çek üzerinde tahsil edecek kişinin adı yazmıyorsa, ilk olarak çekin arkası ciro edilmeli ve kimlik belgesi ile ibraz işlemi yapılmalıdır. Bu işlemler yapılarak banka üzerinden çekim işlemi yapılabilir. Banka bu durumda çeki düzenleyen kişi olan keşidecinin hesabının müsaitliğine göre çek tahsilini yapar. Eğer çeki düzenleyen kişinin hesabı çek tahsili için müsait değilse, çeki düzenleyen kişiden hesabının ne zaman müsait olacağı öğrenilir. Bu süreç 10 gün içerisinde olmak zorundadır.

Diğer bir yöntem ise çekin takas yolu ile tahsili yöntemidir. Bu yöntemi yapabilmek için çek sahibinin çek ile birlikte bankaya gidilerek çekin takasa verilmesi için talepte bulunulması gerekmektedir.

Çekin tarafları kimlerdir?

Keşideci: Çeki düzenleyen kişi.

Muhatap: Çeki ödeyecek banka şubesi.

Hamil / lehdar: Çekin muhatabı ve çekte yazan meblağı alacak kişi.

Cironta: Emre yazılı ticari senedi ciro eden kimse.

Avalist: Keşideci lehine verilen kişisel teminata aval, bu teminatı veren kişiye ise avalist denir.

Çek tahsil etmeden önce dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Çek tahsil ederken dikkat edilmesi gereken belli hususlar mevcuttur. Bu hususlar şöyledir;

Hologram kontrolü: Üzerinde hologramı olmayan çekler geçersizdir.

Çek vadesinin kontrolü: Uzun olmayan bir vade senin için her zaman daha iyidir.

Çekin keşide yerinin kontrolü: İbraz süresi keşide yerine göre değişebilir.

Tutar kontrolü: Hem rakam hem de yazıyla yazılan miktar aynı mı?

Ciro kontrolü: Eğer ciro edilmiş bir çek alacaksan, hamil kısmında yazan ismin ilk ciroyu yapan kişi olup olmadığı kontrol edilmeli.

Çekin geçerli olabilmesi için uyulması gereken kurallar nelerdir?

Elde edilen bir çekin geçerli olabilmesi için, bu çekin belli kurallara uygun olması gerekmektedir. Bu kurallar şöyledir;

Çek yaprağının, banka tarafından basılan ya da bastırılan ve T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen baskı şekline uygun bir şekilde düzenlenmiş olması gerekir.

Çek üzerinde, çeki düzenleyen kişinin hesap numarasının, çekin ait olduğu bankanın adının ve hesabın bulunduğu şubenin adının yer alması gerekir.

Üzerinde “çek” kelimesinin kesinlikle yazılı olması gerekir. Eğer "çek" kelimesi yabancı bir dilde yazılı ise, bu kelimenin ilgili dildeki karşılığının da mutlaka “çek” olması çok önemlidir.

Çek üzerinde, belirtilen tutarın ödemesini engellemek için bir kayıt ya da belirlenmiş olan herhangi bir şartın bulunmaması gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.