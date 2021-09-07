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TIMETURK / GÜNDEM / 23 bin 638 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

23 bin 638 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,08, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 62,80 olarak kayda geçti.

48 Dakika Önce
2021-09-07 21:25:46
23 bin 638 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 34 bin 402 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,8, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 62,80 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 98 milyon 828 bin 646'ya yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 847 bin 51 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Amasya, Kırklareli, Aydın, Yalova ve Balıkesir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt, Siirt ve Bitlis olarak sıralandı.

"İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 23 bin 638 ve can kaybının 274 olduğuna işaret ederek "Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı!" değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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