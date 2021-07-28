Çalışanlar normalleşme sonrası için endişeli

Pandemi sürecinin çözülmesiyle birlikte çalışanlar ofise dönmeye uyum sağlamaya gayret gösterirken bazı çalışanlar işsiz kalma korkusunu ise yaşamaya devam ediyor

Pandemi süreci ile birlikte iş dünyası da farklı çalışma metodlarıyla karşı karşıya kaldı. Kısıtlamaların hafifletilmesi ve devamında iş modellerini yeniden gözden geçiren özel ve kamu şirketleri yeni bir arayışa girdi.

Büro ve homeofis arasında modellemeler yapan firmalar hibrit çalışmayı tercih ederken yüzyüze çalışmanın ne şekilde sağlanacağına dair önlem ve tavsiye kararlar da şirket bazında tartışılmaya devam ediyor.

Peki pandemi süreci devamında normalleşme aşaması çalışanlara hangi imkan ve olanağı sunacak, artı çalışanlar bu sürece nasıl adapte olacak, hatta olabilecekler mi?

Bu konuya dair çok farklı kurumsal çalışmaya imza atılırken farklı sonuçların ortaya konduğu yeni araştırmalara da imza atılmaya devam ediliyor....

İşsiz kalma korkusu sürüyor

Adaylarla işvereni bir araya getiren uygulama 24 Saatte İş de normalleşmeyle birlikte iş yaşamındaki değişiklikleri araştırdı. Araştırmaya göre, bazı çalışanlar işsiz kalma korkusu yaşamaya devam ediyor. Katılımcıların yüzde 70'i normalleşme sürecine alıştığını ifade ederken, yüzde 30'u henüz bu sürece alışamadığını belirtti. Ankete katılanların yüzde 83'ü normalleşme sürecine geçtiği için mutlu olduğunu ifade etti. Katılımcıların yüzde 70'i normalleşme sürecine alıştığını ifade ederken, yüzde 30'u henüz bu sürece alışamadığını belirtti.

Sosyalleşme de başladı



Karantina sürecinin en zorlayıcı yanlarından biri de sosyalleşmenin engellenmesi oldu. Normalleşmeye geçilmesi, kafelerin, restoranların açılmasıyla birlikte sosyalleşme de başladı. Ankete katılanların yüzde 72'si “Dışarı çıkıp sosyalleşmeye başladın mı?” sorusuna “Evet” yanıtını verirken, tedirginliği devam eden yüzde 28'lik bir oran ise “Hayır” yanıtını verdi.

Kısa çalışma ödeneği alındı mı?

Ankete katılanların yüzde 63'ü çalışmadığını, yüzde 37'si bir işte çalıştığını belirtti. Bu süreçte kısa çalışma ödeneği de uzun süre gündemdeydi. Ankete katılanların yüzde 88'i bu süreçte kısa çalışma ödeneğinden yararlanmadığını ifade etti. Normalleşme sonrası endişeli olduklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 78 oldu.

Yüzde 84'ü iş hayatına geri dönmek istiyor

“Yeni süreç ile birlikte işten çıkarılma korkusu yaşadın mı/yaşıyor musun?” sorusuna katılımcıların yüzde 35'i “Evet” yanıtını verirken, yüzde 65'i endişe yaşamadığını ifade etti. Katılımcıların yüzde 54'ü iş değiştirmeyi düşündüğünü belirtirken, “Pandemi sürecinin genelinde çalışıyor muydun?” sorusuna katılımcıların yüzde 34'ü evet derken, yüzde 66'sı hayır yanıtını verdi. Ankete katılanların yüzde 84'ü iş hayatına artık geri dönmek istediğini söyledi.

İşler ters gitti çalışan işinden oldu

24 Saatte İş'in kurucu ortağı Gizem Yasa, “Özellikle pandeminin getirdiği önlemler nedeniyle aylarca kapalı kalan işletmelerdeki çalışanlar bu durumdan çok etkilendi. Maddi zorluk yaşayan işletmeler birçok çalışanını işten çıkarmak durumunda kaldı. Normalleşmeye geçilmesiyle birlikte kafeler, restoranlar ve daha birçok işletme yeniden faaliyetlerine başlayabildi. Hafta sonu kısıtlamalarının kalkması da bu işletmelerin yüzünü güldürdü. Ancak anket sonuçlarına göre, çalışmaya devam edenlerde de normalleşme sonrası için bir endişe yaşandığı görülüyor” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.