Bütçe açığı nisanda geçen yılın pandemi seviyelerinden geriledi

"Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı nisan ayı bütçe verilerine göre; mart 2021'de 23,8 milyar TRY fazla vermiş olan bütçe dengesi Nisan 2021'de 16,9 milyar TRY açık vermiştir." değerlendirmesini yapan Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, "Bütçe geçtiğimiz senenin aynı döneminde 43,2 milyar TRY açık vermişti. Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu'nda belirtildiği üzere, Nisan 2020'de 26,2 milyar TRY olan faiz dışı açık, Nisan 2021'de 1,7 milyar TRY faiz dışı fazla olmuştur. Bütçe gelirleri Nisan 2020 – Nisan 2021 arasında %43,8 oranında artarak 93,8 milyar TRY olurken, bütçe giderleri ise aynı dönemde %2,1 artarak 110,7 milyar TRY olmuştur." açıklamasında bulundu

Borçlanma maliyetleri

"Benzer dönemde vergi gelirleri, %55,4 artmış ve 76,3 milyar TRY olmuştur. Geçen yıldan gelen borç yapılandırmalarının sonraki dönem tahsilatetkisi ve Nisan ayına kadar olan dönemde güçlü seyreden ekonomik faaliyet, vergi gelirlerinin artışında etkili olmuştur." diyen Erkan, "Faiz hariç bütçe giderleri ise %0,8 oranında artarak 92,1 milyar TRY olarak gerçekleşmiştir. Faiz ödemeleri harcamaları aynı dönemde %9 artarak 18.6 milyar TRY'ye yükseldi. Borçlanma maliyetleri yüksek enflasyona bağlı olarak bir önceki yıla göre daha yüksek kaldı." yorumuna yer verdi.

Kümülatif veriler

"2021 kümülatif verilerine baktığımızda ise; Ocak – Nisan döneminde bütçenin 5,9 milyar TRY fazla verdiği görülmüştür.

Geçen yılın 4 aylık döneminde 72,8 milyar TRY açık vermiş olan bütçenin geçen yıla göre daha olumlu bir görüntü sergilediğigörülmektedir."diyen Erkan şunlara vurgu yaptı: " Ocak – Nisan 2020'de 17,5 milyar TRY faiz dışı açık verilmişken, bu yıl 73,4 milyar TRY faiz dışı fazla gerçekleşmiştir. Bütçe gelirleri Ocak – Nisan 2020 ile Ocak – Nisan 2021 arasında %36,4 artarak 437,9 milyar TRY olurken,bütçe giderleri ise aynı dönemde %9,7 artarak 432 milyar TRY olmuştur. Benzer dönemde vergi gelirlerindeki artış %47,2 olarak gerçekleşerek 331,4 milyar TRY olmuştur. Faiz hariç bütçe giderleri ise %7,7 oranında artışla 364,5 milyar TRY olarak gerçekleşmiştir."

Erkan "Mart ayında Merkez Bankası'nın Hazine'ye kar transferi ve kamu gelirlerindeki artış bütçe fazlası verilmesinde belirleyici olmuştu" diyerek şunlara vurgu yaptı: " Kar transferi kaynaklı bir seferlik gelir etkisi itibariyle Mart ayında verilen bütçe fazlası, Nisan ayında yeniden bütçe açığına dönüşmüştür. Buna karşılık, geçen yılın benzer döneminde yaşanan pandemi kaynaklı ekonomik faaliyet daralması ve vergi ertelemeleri nedeniyle verilen 43,2 milyar TRY açık ile karşılaştırıldığında bütçe açığı azalmıştır.

Faiz harcamaları halen artma eğiliminde

Erkan şunlara dikkati çekti: "TBMM'de kabul edilen yeni kanun ile kurumlar vergisinin 2021 için %25, 2022 için %23 olarak uygulanacak olması da bu kalemden gelecek etkiyle bütçe açığını azaltıcı etki yapabilir. Geçen yıl sağlanan ekonomik desteklerin bütçe etkisine bakıldığında ise, bu yılın bütçe giderlerinde çok az bir artış olduğu görülmektedir. Diğer taraftan; 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar uygulanan ulusal tecrit önlemlerinin esnaf ve KOBİ yansımaları, özellikle vergi ve SGK prim yapılandırmaları bağlamında bir dizi destek uygulanmasını sağlayabilir. Faiz harcamaları halen artma eğiliminde; özellikle geçen yıldan bu zamana kadar artış gösteren borçlanma maliyetleri, Hazine'nin borçlanmalarında faiz ödemeleri tarafında ilave bir artış etkisi getirmektedir"

