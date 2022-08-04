Bu nasıl oldu?.. ABD ve Avrupa havacılıkta gerilerken Türkiye nasıl başardı?

İnşaat süreci ve açıldığı 2018 yılında büyük tartışmalara konu olan İstanbul Havalimanı, Avrupa havaalanlarında personel eksikliği sebebiyle “kaos” yaşandığı dönemde zirvedeki yerini perçinledi.Peki, İstanbul havalimanı nasıl birinci oldu?ABD ve Almanya, Fransa gibi havacılığın lider ülkelerindeki havalimanlarından kaos fotoğrafları yağarken, Türkiye’de neler yaşandı?

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

İnşaat süreci ve açıldığı 2018 yılında büyük tartışmalara konu olan İstanbul Havalimanı, Avrupa havaalanlarında personel eksikliği sebebiyle “kaos” yaşandığı dönemde zirvedeki yerini perçinledi.

Haziranda 5 milyon 996 bin yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa havalimanları arasında birinci olan İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 22-28 Temmuz'u kapsayan istatistiklerine göre de günlük ortalama 1327 uçuş ile Avrupa'da en çok uçuş yapılan havalimanı oldu.

Peki, İstanbul havalimanı nasıl birinci oldu?

ABD ve Almanya, Fransa gibi havacılığın lider ülkelerindeki havalimanlarından kaos fotoğrafları yağarken, Türkiye'de neler yaşandı?

THY, İstanbul Havalimanı'nı güçlü kılıyor!

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) Direktörü OlivierJankovec, yaptığı değerlendirmede“Son teknoloji tesisleri, kaliteli altyapısı, geniş hizmet yelpazesi ve uçuş ağıyla gerçek küresel bir hava yolu olan Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'nı güçlü kılıyor” dedi.

Jankovec, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında artan enflasyonist baskıların havacılık sektöründe de belirsizliğe yol açtığının altını çizerek, "Avrupa havalimanı ağı genelinde hava trafiği için aşağı yönlü risklere dönüşen önemli talep baskıları görüyoruz." dedi.

Planlamalar yapıldı: Avrupa'da 4 saat, Türkiye'de 16 dakika sürüyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün yaptığı yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını sonrasını planlayarak hareket ettiklerine, yatırımları bu planlar çerçevesinde yaptıklarına dikkati çekerek, bunun da meyvelerini topladıklarını vurguladı. Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Temmuzda İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 11 bin 62, dış hatlarda 30 bin 732 olmak üzere toplam 41 bin 794 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 1 milyon 736 bin, dış hatlarda 4 milyon 982 bin yolcuya hizmet verildi. Geçen ay İstanbul Havalimanı'nı tercih eden yolcuların sayısı 7 milyona yaklaştı."

Karaismailoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ancak Türkiye'de zamanında alınan önlemlerle böyle bir süreç yaşanmadı. İstanbul Havalimanı'nda günde 200 bin bagaj hareketliliği yaşanıyor. Avrupa havalimanlarında 4 saat süren bagaj alım süresi İstanbul Havalimanı'nda 16 dakika sürüyor. Temmuzda yaklaşık 7 milyon yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı'nda check-in süresi ise sadece 1 dakika. Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı verdiği hizmetle adından söz ettiriyor."

Avrupa neden havacılık krizinde?

Peki Avrupa'da neden kelimenin tam anlamıyla havacılık krizi yaşanıyor. Avrupa havalimanlarındaki kaos fotoğraflarının, yolcu mağduriyetlerinin sebebi ne?

Ulaşım kaosunun yaşandığı ABD ve Avrupa'da Kovid-19'un pik yaptığı dönemde havayolu çalışanlarıhesapsızca kapıya kondu. Personel eksikliği nedeniyle her gün binlerce uçuş iptal ediliyor. Uçmayı başaran yolcular ise valizlerine ulaşamıyor. Pandemideki zorlu koşullara rağmen istihdamı koruyan THY ise bu yüzden havacılık krizinden etkilenmedi.

Avrupa ve ABD havalimanlarında personel eksikliği nedeniyle seyahatler adeta işkenceye dönüştü. Koronavirüspandemisi sonrası süreci yönetemeyen Batılı ülkeler, sivil havacılık sektöründe kaos yaşıyor. Onlarca havalimanında yer hizmetleri, güvenlik personeli ve uçuş görevlileri dahil olmak üzere tüm alanlarda ciddi personel sıkıntısı mevcut.

Londra, Amsterdam, Roma ve Frankfurt gibi şehirlerde her gün binlerce uçuş iptal edilirken, uzun süreli rötarların ardından seyahat etmeyi başaranlar da valizlerine ulaşamıyor. Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana zorlu bir süreç geçiren hava yolu şirketleri, son iki yılda 200 milyar dolar zarara uğramış ve binlerce çalışanını işten çıkarmıştı.

Almanya'da havalimanlarında kısıtlı personel çalışırken, Alman hava yolu firması Lufthansa, sadece geçen ay Almanya'nın en büyük havalimanlarının olduğu Frankfurt ve Münih'te planlanan 3 bin uçuşunu iptal etmek zorunda kaldı. Koronavirüsün etkisiyle 10 milyar euroyu aşan zararın ardından şirket, 2021 sonunda çalışan sayısını 4'te 1 oranında azaltmıştı. Ülkedeki çok sayıda kargo uçuşunda da sık sık iptaller yaşandığı belirtiliyor. Ayrıca okulların temmuz ve ağustos aylarında tatile girmesiyle kaosun daha da büyümesinden endişe ediliyor. Bu süreçte Almanların 6 bin Euro maaşla Türkiye'den kalifiye havayolu işçisi almak istediği haberleri de basında yer aldı.

İlgiltere'dehavacılık felç!

İngiltere'de ise tatil döneminde 10 bine kadar uçuşun iptal edilebileceği ve 1 buçuk milyon yolcunun bu durumdan etkilenebileceği belirtiliyor.

ABD'de her gün rötar yaşandı

Amerika'da da uçuş iptalleri ve gecikmeleri, bu yıl salgın öncesine göre artış gösterdi. Haziran-Temmuz aralığında sadece bir haftada bin 100'den fazla uçuşu iptal ederken, yaklaşık 11 bin uçuşta gecikme yaşandı.