Blockchain'in finanstaki yeri

Bir blockchain ağı siparişleri, ödemeleri, hesapları, üretimi ve çok daha fazlasını takip edebilir.

Blockchain, finans ile ilgisi bulunanların son dönem sıkça duyduğu bir kelime. Blockchain, bir iş ağındaki işlemlerin kaydedilmesi ve varlıkların takip edilmesi sürecini kolaylaştıran, paylaşılan ve üzerinde değişiklik yapılamayan bir büyük defterdir. Varlıklar somut (ev, araba, nakit, toprak) veya soyut (fikri mülkiyet, patent, telif hakları, marka) olabilir. Değerli hemen hemen her şey bir blockchain ağında izlenebilir ve üzerinde işlem yapılabilir.

Blockchain yani blok zinciri teknolojisi, karmaşık görünse de temel konsepti oldukça basittir. Esasında bir veri tabanı türü olan Blockchain, bloklardan oluşan zincir yapıyı tanımlar.

Blockchain teknolojisinin finans açısından önemi nedir?

Blockchain finans kurumlarında, iş süreçlerinin daha şeffaf, güvenli, hızlı ve verimli işlemesine destek sağladığı için pek çok uluslararası kurum tarafından kısa sürede benimsenmiş vaziyette. Blockchain ve finansın

ilişkisi sonucu ortaya çıkan avantajlara göz atmak gerekirse:

Yüksek güvenlikli kayıt

Blockchain ağındaki tüm işlemlerin kalıcı olarak kaydedilmesi ve blok yapılarının değiştirilmesinin mümkün olmaması güvenliği artırır. Ayrıca Blockchain ile saklanan veriler, sadece ağ üyelerinin kullanımına açıktır.

Ağ kullanıcıların yaptığı işlemler, şeffaf ve yüksek güvenlikli olarak kayıt altına alınır. Verileri değiştirmek için ekstra zincirlerin eklenmesi ve diğer bloklardan onay alınmasının gerekir. Tüm bu özellikler, finans sektöründeki güvenlik açıklarını minimuma indirir.

İşlem maliyeti düşer

Blok zincir, finans kurumları için büyük önem taşıyan karmaşık evrak saklama prosedürünü bütünüyle değiştirir. Blockchain veritabanıyla işlem yapabilen ve akıllı sözleşmeler adı verilen işlem protokolleri sayesinde zaman kaybına neden olan onay süreçleri en aza indirilir. Bu sayede finans kurumlarının operasyonel yükü ve maliyetleri ciddi anlamda azalır.Blockchain teknolojisini kullanan dijital para birimleri sayesinde para transfer işlemlerinin daha güvenli ve hızlı gerçekleştirmek mümkün hale gelir. İşlem maliyetleri düşmektedir

IBM'in kurumsalındaki bilgide çalışma sistemi ise şöyle açıklanıyor:

Her işlem gerçekleştikçe,bir veri “bloğu” olarak kaydedilir: Bu işlemler, somut (bir ürün) ya da soyut (fikri) bir varlığın hareketini gösterir. Veri bloğu, seçtiğiniz bilgileri kaydedebilir: kim, ne, ne zaman, nerede, ne kadar ve hatta ne durumda (bir gıda sevkiyatının sıcaklığı gibi).

Her bir blok, kendinden öncekilere ve sonrakilere bağlıdır: Bir varlık bir yerden başka bir yere taşındıkça veya sahipliği el değiştirdikçe, bu bloklar bir veri zinciri oluşturur. Bloklar, işlemlerin tam saatini ve sırasını doğrular. Herhangi bir bloğun değiştirilmesini ya da var olan iki blok arasına başka bir blok yerleştirilmesini önlemek üzere bloklar birbirlerine güvenli bir şekilde bağlanır.

İşlemler, geri alınamaz bir zincir olan blockchain'de (blok zinciri) blok haline getirilir: Her ek blok, önceki bloğun doğrulamasını, dolayısıyla da tüm blockchain'i güçlendirir. Bu da blockchain'e kurcalandığı kolayca belli olan bir yapı kazandırarak, temel bir değişmezlik gücü sağlar. Bu, kötü niyetli bir kullanıcının müdahale olasılığını ortadan kaldırarak sizin ve diğer ağ üyelerinin güvenebileceği bir işlem defteri oluşturur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.