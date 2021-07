Bitcoin değerlendirmesi: 'Büyük patlama yolda'

Bitcoin fiyatının şu anda gerilmiş bir yayın ucunda olduğunu söyleyen bazı analistlerden, yüzleri güldüren fiyat değerlendirmesi geldi. Analistler, fiyatlarda büyük patlamanın yolda olduğunu ileri sürdü.

Bitcoin fiyatı birkaç haftadır çok sıkışık bir fiyat aralığından işlem görerek son zamanlarda belirgin ölçüde bir zayıflık gösteriyor.

CoinDesk verilerine göre BTC fiyatı Mayıs ayının sonlarından bu yana büyük oranda 30.000 dolar ile 42.000 arasında dolaştı.

Bununla birlikte bazı analizcilere göre Bitcoin bu kısır döngüsünden çıkış yapmakla kalmayıp bu macerasında ciddi şekilde fiyat yükselişi de gösterebilir. Ödeme şirketi BCB Group CEO'su Oliver von Landsberg-Sadie görüşlerini şöyle açıkladı: “On-chain analizlerinin hepsi Bitcoin fiyatının gerilmiş bir yayın ucunda olduğunu gösteriyor. Şu sıralar yaşanan sessizliği sakın Bitcoin'e olan ilginin düştüğü şeklinde yorumlamayın.”

The Wolf Of All Streets podcast'inin sunuculuğunu yapan kripto para yatırımcısı ve analizcisi Scott Melker ise görüşlerini şöyle dile getirdi: “Bitcoin fiyatı hacim ve volalitedeki azalış ile beraber tam 8 haftadır 30.000 dolar ile 42.000 dolar arasındaki sıkışık bölgeden işlem görüyor. Bir finansal varlığın yatay seyri ne kadar uzun sürerse, o finansal varlık için hacim ve volalite değerlerinin yükselmesinin ardından beklenen patlamanın boyutu da artar. Bu olayı Bitcoin piyasasında defalarca yaşadık. Bu yüzden Bitcoin'in bir sonraki hamlesi için beklentiler de çok yüksek seviyelerde olacak. On-chain analizleri incelendiğinde BTC arzının sabırsız spekülatörlerden büyük cüzdanlara sahip olan balinalara aktığını görüyoruz. Yani yeni cüzdanlar Bitcoin'lerini satarken eski ve daha büyük cüzdanlar ise bu Bitcoin'leri satın alıyor. Bu da teoride bir sonraki fiyat yükselişinden önce bazılarının Bitcoin'leri topladığına işaret ediyor.”

Farklı Görüşler de Bulunuyor

TrendSpider'da baş piyasa analisti olarak görev yapan Jake Wujastyk ise olaya farklı bir bakış açısıyla yaklaştı: “Bu görüşlere kısa vade için karşı çıkıyorum. Bitcoin fiyatının bir yenilenme yaşayabilmesi için BTC sahiplerinin teslim olması gerektiğinden fiyatın aşağı yönlü meylettiğini düşünüyorum. Covid zamanındaki dip değerlerine sabitlenmiş olan hacim ağırlıklı ortalama fiyat, kısa vadede 27.000 dolar altına dikkat edilmesine işaret ediyor olabilir. Tarihsel verilere baktığımızda bir sonraki ay yılın en zayıf aylarından birine giriyoruz ve Ağustos ayında son beş yılda yalnızca %20'lik bir kazanç oranı bulunuyor.”

Varlık yöneticisi Arca'da baş yatırım yetkilisi olarak çalışan Jeff Dorman ise duruma üçüncü bir bakış açısı getirdi: “Bence Bitcoin için sadece iki seçenek bulunuyor. Fiyatı ya 0 dolara yakın seyredecek ya da BTC başına 500.000 dolar ile 10 trilyon dolarlık bir piyasa haline gelecek. Bu iki değerin arasındaki her aşama, bu yollardan birine giden bir durak olarak değerlendirilebilir.”

Kaynak:Limenya

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.