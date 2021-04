Binance para çekimi nasıl yapılır? Binance Türk lirası (TL) nasıl çekilir?

Binance para çekimi nasıl yapılır? Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından biri olan Binance'den beklenen açıklama geldi. Binance 25 Nisan’da bir bakım işlemi gerçekleştireceğini açıklamıştı. Binance şimdi de Binance.com üzerinden Türk lirası (TL) transferlerini kaldırıyor. Binance kullanıcıları da gelişme karşısında Binance Türk lirası çekimi nasıl yapılır sorusunu sormaya başladı. Peki Binance işlemleri durdurdu mu? İşte Binance Türk lirası (TL) nasıl çekilir sorusunun yanıtı...

Türkiye'de yerli kripto para borsaları da dahil olmak üzere en çok işlem yapılan platformlardan birisi Binance diyebiliriz. Küresel pazarda da işlem hacmi bakımından zirvede yer alan platform, 25 Nisan'da bir bakım işlemi gerçekleştireceğini açıkladı. Normal şartlarda bu bakım işlemleri pekala gayet olağan ve rutin işlemeler. Fakat son günlerde Türkiye'de bakıma giren kripto para borsaları bir daha bakımdan çıkamıyorlar. Haliyle bu da insanları korkutmuş durumda.

Binance para çekimi nasıl yapılır?

Binance'den kripto para yataırımcılarının beklediği haberi geldi. Binance Türk lirası çekimini sınırlandırma kararı aldı. Binance'de işlem yapan kirpto para yatırımcıları da gelişme üzerine şok oldu. Peki Binance para çekimi nasıl yapılır? İşte Binance'den Türk lirası çekme yöntemi;

1- Paralarınızı Binance'in Türkiye sitesindeki cüzdana aktarıp bankanıza çekebilirsiniz.

2- Ayrıca Türkiye'deki kripto para borsalarında oluşturulan cüzdanlarınıza kripto para cinsinden para aktarımı gerçekleştirebilirsiniz.

Binance işlemleri durdurdu mu?

Binance 25 Nisan'da bakım çalışmasına girdiğini duyurmuştu. Bu gelişme Binance'de yaıtımı olan binlerce kişiyi endişelendirdi. Yatırımcılar Binance battı mı, Binance işlemleri durdurdu mu gibi soruları sormaya başlamıştı. Binance'den beklenen açıklama geldi. Binance Türk lirası çekimini sınırlandırma kararı aldı. Binance.com üzerinden Türk lirası transferleri kaldırılıyor. Binance.com.tr işlemlerine herhangi bir sınırlama getirilmedi.

Binance'in sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

16 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” uyarınca 30 Nisan 2021 tarihinden itibaren ödeme ve elektronik para kuruluşları kripto para platformları için yatırma ve çekme işlemlerine aracı olamayacaktır. Bu nedenle, Binance.com üzerinde Ininal ve Papara firmaları aracılığıyla TRY yatırma ve çekme işlemlerinin 29 Nisan 2021 14:00 saatinden itibaren yapılamayacağını üzülerek bildirmek isteriz. Ancak, bu durum TRY işlem çiftlerini etkilemeyecek ve söz konusu alım satım çiftleri işlem görmeye devam edecektir. Buna ek olarak, bu tarihten sonra TRY bakiyenizi BUSD, USDT, BTC ve diğer kripto paralara çevirebilir ve çekme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.