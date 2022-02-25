Benzin zam son dakika! Benzine zam mı geldi? Benzine ne zaman zam yapılacak? Benzine zam iddiaları gündemdeki yerini korurken akaryakıt sektör temsilcilerinden flaş bir açıklama geldi. Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmeye başlamasıyla uluslararası piyasada petrolün fiyatı 100 dolar seviyesini aştı. Enerji ürünlerini yurt dışından döviz ile alan ülkelerde ise akaryakıta zam yapılması kaçınılmaz hale geldi. Türkiye'de de benzin ve motorine zam yapılması gündemde.

Benzin zam son dakika! Benzine zam mı geldi? Rusya'nın Ukrayna toprakları içerisinde yer alan Donbas bölgesine operasyon başlatma emri vermesiyle başlayan jeopolitik riskler artararak devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kadar ilerleyen Rus askerlerinin ne zaman duracağı ise benüz kesitirlmiyıor. Dünyadan da işgal girişimine peş peşe tepkiler geldi. ABD ve AB ülkeleri Rusya'ya yaptırımlarını açıkladı. Doğalgaz ve petrol fiyatları da yaşanan gelişmelerden sonra rekor seviyeye yükseldi. Brent petrol fiyatı 2014'ten bu yana ilk kez 100 dolar seviyesini aştı.

Benzine zam mı geldi?

Benzine zam geleceği iddiaları son günlerde araç sahiplerini endişelendiriyor. Peş peşe gelen zamlardan sonra akaryakıt fiyatları 15 lira seviyesine kadar dayanmıştı. Akaryakıt sektör temsilcilerinden gelen son dakika açıklaması da zam beklentisi olduğunu doğruladı. Benzine ve motorine 24 Şubat itibari ile şu anda gelen bir zam bulunmuyor. Ancak ilerleyen dakikalarda zam duyurusu da gelebilir.

Benzine ne zaman zam yapılacak?

Akaryakıt sektörü temsilcileri zam gelebileceğini doğruladı. Açıklamada şöyle denildi: "Benzin grubunda 1,61 TL, motorin grubunda 1,51 TL fiyat artışı beklenmektedir. Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir."

Petrol fiyatları zirveye çıktı

Jeopolitik risklerin artmasıyla petrolün satış fiyatı da artmaya başladı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının küresel enerji arzında aksaklıklara yol açacağı kaygıları nedeniyle uluslararası piyasada brent petrolün fiyetı 105 dolara yükseldi. Brent petrolün varil başına fiyatı 105,79 dolara çıkarken Batı Teksas (WTI) petrolünün varil fiyatı 99,43 dolara yükseldi.

Benzine zam gelir mi?

Enerjiyi yurt dışından döviz ile alan ülkelerde akaryakıt fiyatlarına zam gelmesi kaçınılmaz gibi görünüyor. AB ülkelerinde de akaryakıt ve doğalgaz fiyatlarında artış bekleniyor. Enflasyonun son yıllarda yüksek çıktığı AB ülkeri ve ABD'de enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonu bir miktar daha tetikleyeceği düşünülüyor. Ülkemizde de hen dolar kurunda yaşanan yükseliş hem de petrol piyasasında ki yukarı yönlü hareket nedeniyle benzin ve motorine (mazot) zam gelmesi bekleniyor.